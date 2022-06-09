Що таке ставки на бокс та чим вони відрізняються від створення купонів на інші спортивні дисципліни. Які основні види ставок на бокс пропонують своїм клієнтам надійні букмекерські контори. Як робити ставки на бокс, та що потрібно враховувати під час створення купону, щоб знизити ризики програшу.

Особливості ставок на бокс

Ставки на бокс сьогодні можна зробити практично в кожній букмекерській конторі, серед яких завжди можна вибрати надійних онлайн-букмекерів, в яких зробити ставку на бокс буде найбільш комфортно і безпечно. На сайті https://boardhockey.kiev.ua/betting-boxe/ можна ознайомитись зі списком надійних букмекерських контор, котрі пропонують гарні умови для ставок на бокс.

Для тих, хто серед інших ставок на спорт віддає перевагу боксу, можна відзначити, що, певною мірою, бокс схожий на теніс, це не командний вид спорту, де потрібно збирати безліч інформації про кожного з гравців, та й бої топ спортсменів широко висвітлюються у засобах масової інформації, де легко знайти багато важливої ​​інформації. А для тих, хто ще не пробував робити ставки на бокс, хоче спробувати, але не знає з чого почати, зможе знайти на нашому сайті кілька корисних порад, розклад найближчих боїв та коефіцієнти на бокс від найкращих букмекерів на майбутні поєдинки.

Основні види ставок на бокс онлайн БК

Бокс це контактний, неймовірно видовищний вид спорту, у якого величезна маса шанувальників по всій земній кулі. Поєдинки найвідоміших боксерів світу привертають увагу навіть тих людей, які мало цікавляться спортом, та транслюються онлайн у багато країн по всій планеті. Сьогодні букмекерські контори пропонують своїм клієнтам наступні виді ставок на бокс:

Результат.

Дострокова перемога.

Перемога за очками.

Кількість раундів.

Нічия.

Далі розглянемо кожен вид більш детально. Це допоможе найкраще зрозуміти кожен вид, його особливості та певні характеристики, що дозволяють обрати кожному беттерові певний вид ставки на бокс. Варто зазначити, що кожен вид ставки має певний відсоток вірогідності. Чим загальніша ставка на бокс, тим менші будуть коефіцієнти, але і вірогідність виграшу також значно вища.

Результат

Це ставка на виграш одного із боксерів. В цьому випадку зовсім не важливо, яким чином виграє цей бій боксер за очками, нокаутом або його супернику присудять технічну поразку, головне, що потрібно вгадати переможця конкретного бою.

Дострокова перемога

У ставці на дострокову перемогу необхідно вгадати не лише переможця, а й те, що ця перемога буде присуджена не за очками, а до закінчення останнього раунду бою. Коефіцієнти такі ставки природно вище, ніж за ставці на результат.

Перемога за очками

Якщо у ставці на дострокову перемогу ставка буде вважатися такою, що виграла і при нокауті, технічному нокауті і навіть при дискваліфікації другого бійця, то у ставці на перемогу за очками можна виграти, тільки якщо бій триватиме до кінця останнього раунду.

Кількість раундів

Потрібно вгадати, в якому раунді закінчиться бій. Не важливо, хто з боксерів переможе, важливо коли це станеться, та скільки раундів потрібно відпрацювати для того, щоб можна було визначити безумовного переможця.

Нічия

Ця ставка передбачає, що після закінчення всіх раундів судді присудили обом боксерам однакову кількість очок. Але подібні результати бувають досить рідко, тому подібний факт потрібно враховувати.

Як робити ставки на бокс

Ставки на бої боксерів Усі коли-небудь робили щось вперше, роблячи безглузді помилки через відсутність досвіду, якщо ви вирішили вперше в житті зробити ставку на бокс, але не бажаєте робити типові помилки новачків, скористайтеся нашими порадами.

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