Осінні канікули для тернопільських школярів перенесуть на тиждень пізніше. Таке рішення прийнято з метою економії електроенергії

Як зазначають в управлінні освіти і науки, допоки дозволяє температура повітря, діти навчатимуться ще тиждень, щоб зекономити на енергоносіях. Це – за умови, що не буде критичних ситуацій з постачанням електроенергії. Осінні канікули для тернопільських школярів розпочнуться 31 жовтня.

Нагадаємо, традиційно канікули для школярів в осінній період починаються наприкінці жовтня.