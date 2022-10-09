Наближення холодної пори змушує людей запасатися теплими речами та оформляти субсидії. В уряді запевняють, що грошей вистачить. Втім, якщо не дотримуватися певних правил, субсидію можна втратити.

Умови за яких можна втратити субсидії:

Борги

До 10 числа місяця, наступного за місяцем, ЖЕКи та ОСББ надають інформацію в Управління по соціальному захисту населення (УПСЗН) щодо заборгованості. Але, якщо у вас є документ, що засвідчує про затримку зарплати чи пенсії, або оскарження заборгованості у судовому порядку, то субсидію можуть залишити.

Зміна місця проживання

Позбавлення субсидії при зміні її одержувачем місця проживання, або появі інших обставин, які унеможливлюють виплату субсидії (наприклад, смерть одержувача).

Субсидію втрачену через борги можна повернути погасивши заборгованість або скласти договір про її реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.

Якщо отримувачі субсидії не повідомили протягом місяця органи соціального захисту населення про свої доходи, або вказали їх неправильно, то таким чином субсидія втрачається.

Про що варто повідомити:

здійснення одноразової покупки, придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень;

набуття право власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;

здійснення операцій з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

Хто може отримати субсидію

Особи, які зареєстровані в будинку.

Ті хто не зареєстрований, але фактично проживають у будинку, наприклад орендарі помешкання, або переселенці. Для ВПО необов’язково мати договір оренди житла.

Субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання.

Відповіді на актуальні питання щодо виплат:

– Кому потрібно звернутися до органів соцзабезу по допомогу особисто?

– Громадянам, які отримували субсидію в опалювальному сезоні 2021–2022 років, перерахунок здійснено автоматично. Подати нову заяву і декларацію потрібно тим домогосподарствам, у складі яких є внутрішньо переміщені особи або ж у помешканні фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано. Це ж стосується тих, хто орендує житло чи хоче отримати субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

– Хто може залишитися без допомоги?

– Житлова субсидія не призначається, якщо:

– загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку та 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків;

– будь-хто зі складу домогосподарства чи член сім’ї має у власності транспортний засіб, від випуску якого минуло менше п’яти років, або більше одного транспортного засобу, від випуску якого минуло менше 15 років;

– якщо у власності є більш ніж одне житлове приміщення (квартира чи будинок);

– якщо за рік перед зверненням по субсидію було оплачено покупку чи послуги на понад 50 тисяч. Виняток – медичні та освітні послуги;

– якщо у зареєстрованої у помешканні особи або члена сім’ї на перше число місяця, з якого призначається субсидія, на депозитному рахунку (рахунках) є понад 100 тисяч гривень;

– будь-хто зі складу домогосподарства чи член сім’ї протягом 12 місяців купував валюту, банківські метали на загальну суму понад 50 тисяч гривень.

Не призначать субсидію, якщо є заборгованість понад три місяці за оплату житлово-комунальних послуг і загальна її сума перевищує 680 гривень. А також тим, хто не платив більше трьох місяців аліменти. Не варто розраховувати на нову допомогу від держави громадянину, який не повернув надміру виплачену суму житлової субсидії за попередні періоди.

– Чи призначать субсидію, якщо один або два члени сім’ї були за кордоном більше 60 днів у зв’язку з війною, а зараз повернулися?

– Згідно з постановою Кабміну, до 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами. А також дні перебування за кордоном протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування. Так що люди, які виїжджали з України і повернулися, можуть звертатися по субсидію. За умови, що вони у цей період отримували доходи в Україні.

– У зв’язку з війною багато людей втратили роботу або ж вимушено перебували у відпустках за власний рахунок. Чи нададуть їм субсидію?

– Якщо людина втратила роботу і перебуває на обліку у Центрі зайнятості, отримує виплати по безробіттю й активно шукає вакансію, її не позбавлять субсидії. Нарахують з урахуванням призначеної допомоги по безробіттю. Заробітна плата, отримувана раніше, не враховуватиметься. Інших змін щодо доходів, які людина повинна мати, аби отримати субсидію, постанова не передбачає. Тобто, якщо у людини, яка перебувала у відпустці за власний рахунок, нарахований середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати, також не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому за мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (І-ІІ квартали поточного року), права на призначення субсидії вона не матиме. Наразі це не стосується тих, кому субсидія була призначена з травня 2022 року. На опалювальний період вона буде перерахована автоматично (навіть якщо розмір субсидії в неопалювальний період дорівнював 0).

– Куди сьогодні звертатися людям із заявами про надання житлових субсидій. Кажуть, що їх тепер призначатиме Пенсійний фонд.

– Заяви для призначення пільг та субсидій громадяни можуть подавати до департаментів соціальної політики, ЦНАПів, або ж з 1 грудня 2022 року в органи Пенсійного фонду. Також їх можна надіслати поштою, через веб-сайт Мінсоцполітики або портал «Дія», а з 1 грудня 2022 року подати у Пенсійний фонд України та через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.