Оборонець Маріуполя отримав житло  у Тернополі

Морський піхотинець Геннадій Дермановський отримав житло у Тернополі за програмою “Вдома” від “Серця Азовсталі”. Він став першим оборонцем Маріуполя, який отримав квартиру від організації саме у нашому обласному центрі.

Геннадій став на захист України ще у 2015 році. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Під час бойових дій на території “Азовсталі” захисник ледь не загинув. Росіяни обстрілювали комбінат з корабельної артилерії. Один снаряд прилетів в укриття, де перебував Геннадій з побратимами. внаслідок удару Четверо військових загинули. Г. Дермановський дістав переломи семи ребер, пневмоторакс та тяжке поранення ноги.

Наприкінці травня оборонець за наказом керівництва вийшов з “Азовсталі” і потрапив у полон. За місяць в нелюдських умовах він втратив 20 кілограмів. Після неволі захиснику зробили всі необхідні операції. Та найголовніше – він знову побачив сина, який лише наприкінці квітня 2022 року зміг виїхати з Маріуполя.

Оборонець має чимало захоплень. Основні з них – спорт і мотоцикли. Й надалі Геннадій співпрацюватиме із “Серцем Азовсталі” за програмою “Спорт”.