У Японії тепер можна скуштувати хліб із незвичайними смаками, такими як ревнощі та перше побачення. Ці смаки з’явилися завдяки використанню рецептів ШІ. Для створення цих особливих смаків використовували нейромережу, яку навчили за допомогою перегляду реаліті-шоу та прослуховування пісень. Пекарня Kimuraya, найстаріша в Японії, вирішила використати штучний інтелект для того, щоб привернути увагу молодої аудиторії. Був створений продукт під назвою Ren AI Pan, який може передати різні любовні почуття через смак.
У цьому проєкті використовувалися дві технології від NE. Enhanced Speech було використано для перетворення мовлення в текст і Data Enrichment для генерації оцінок емоцій у текстових даних. Такі новинки набирають навіть більшу популярність, ніж бездеп Слотсіті. Нейромережі були навчені аналізувати розмови з реаліті-шоу, де учасникам потрібно було знайти:
Для цього використовувалися 15 годин відеозаписів і 35 000 треків. В результаті ШІ визначив 5 аспектів, що асоціюються з романтикою для більшості людей:
Потім він підібрав інгредієнти для передачі смаку цих емоцій. Наприклад:
Водночас сльози розбитого серця смакують як яблучний сидр та виноград.
Японська компанія Cellato виготовляє унікальне морозиво. Воно складається з:
До його складу також входить особливий інгредієнт — осад, який залишається під час виробництва алкогольного напою саке, відомий своїм фруктовим смаком. Всі перелічені компоненти покриті пармезаном, білими трюфелями, трюфельним маслом і сусальним золотом. Ціна продукту зросла через гриби, які компанія закуповує в Італії за 14 900 доларів за партію. Ця дорога смакота продається в спеціальній чорній коробці, яка додає йому елегантності. У комплекті йде металева ложечка ручної роботи, виготовлена з матеріалів, які використовуються при будівництві храмів і святилищ. Виробник рекомендує споживати морозиво в розтопленому стані, поєднуючи його з білим вином.