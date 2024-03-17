Новий японський тренд — хліб із цікавими смаками

У Японії тепер можна скуштувати хліб із незвичайними смаками, такими як ревнощі та перше побачення. Ці смаки з’явилися завдяки використанню рецептів ШІ. Для створення цих особливих смаків використовували нейромережу, яку навчили за допомогою перегляду реаліті-шоу та прослуховування пісень. Пекарня Kimuraya, найстаріша в Японії, вирішила використати штучний інтелект для того, щоб привернути увагу молодої аудиторії. Був створений продукт під назвою Ren AI Pan, який може передати різні любовні почуття через смак.

Особливості незвичного кулінарного проєкту

У цьому проєкті використовувалися дві технології від NE. Enhanced Speech було використано для перетворення мовлення в текст і Data Enrichment для генерації оцінок емоцій у текстових даних. Такі новинки набирають навіть більшу популярність, ніж бездеп Слотсіті. Нейромережі були навчені аналізувати розмови з реаліті-шоу, де учасникам потрібно було знайти:

пару для вечора;

пісні, що містять вказівки на тему любові;

пісні, що містять вказівки на тему їжі.

Для цього використовувалися 15 годин відеозаписів і 35 000 треків. В результаті ШІ визначив 5 аспектів, що асоціюються з романтикою для більшості людей:

перше знайомство;

побачення;

взаємна любов;

ревнощі;

сльози розбитого серця.

Потім він підібрав інгредієнти для передачі смаку цих емоцій. Наприклад:

рокова зустріч має аромат цукрової вати;

ревнощі — смак фіолетового солодкого картоплі, трюфельного масла та родзинок;

перше побачення — лайм та апельсинову цедру;

взаємна любов подається як гостро-солодка суміш меду, персика та пітахаї.

Водночас сльози розбитого серця смакують як яблучний сидр та виноград.

Найдорожче морозиво у світі

Японська компанія Cellato виготовляє унікальне морозиво. Воно складається з:

молока;

двох видів сиру;

яєчних жовтків;

цибулі.

До його складу також входить особливий інгредієнт — осад, який залишається під час виробництва алкогольного напою саке, відомий своїм фруктовим смаком. Всі перелічені компоненти покриті пармезаном, білими трюфелями, трюфельним маслом і сусальним золотом. Ціна продукту зросла через гриби, які компанія закуповує в Італії за 14 900 доларів за партію. Ця дорога смакота продається в спеціальній чорній коробці, яка додає йому елегантності. У комплекті йде металева ложечка ручної роботи, виготовлена з матеріалів, які використовуються при будівництві храмів і святилищ. Виробник рекомендує споживати морозиво в розтопленому стані, поєднуючи його з білим вином.