«Не просто біг з перешкодами»: як у 23-й механізованій бригаді тренують розум і волю до перемоги

Психологічна смуга перешкод у 23-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ — це не лише фізичні вправи, а тренування, що вчить діяти під тиском і в умовах, максимально наближених до бою. Після базової підготовки її проходить кожен військовослужбовець. Структура смуги може відрізнятися, але головні елементи, розроблені науковцями, залишаються незмінними.

Спершу бійці долають довгу траншею, відпрацьовуючи переміщення та імітуючи наступ. Далі — природні перешкоди, штурм окопу, колючий дріт, макети тіл і різкі запахи, що змушують долати огиду. Потім — тактичні переміщення групами та тренування злагодженості.

Одне з найважчих випробувань — висока стіна зі скатів на ланцюгах, яка допомагає подолати страх висоти. Після неї — повалений ліс і «кишки» з відразливим виглядом. У центральній частині потрібно пройти між рухомими скатами, зберігаючи концентрацію. Завершення — траншея під маскувальною сіткою та повністю темний коридор, що тренує боротьбу зі страхом невідомості й клаустрофобією. Дим від палаючих покришок додає ефект реального бою.

Інструктори підкреслюють важливість підтримки: якщо хтось падає, його одразу піднімають. Регулярне проходження смуги формує стресостійкість і автоматизовані реакції — уміння діяти швидко, точно та впевнено.

Це підготовка до справжнього бою, і кожен, хто її проходить, доводить: йому можна довірити життя побратимів.

