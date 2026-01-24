Настя з Тернополя у Львові робить перші кроки

14-річна школярка Анастасія Цяпало, яка постраждала внаслідок ракетного удару по Тернополю, зробила перші кроки після поранення. Лікування дівчини триває вже два місяці.

Історію Насті розповіли у Дитячій лікарні Святого Миколая у Львові.

Вранці 19 листопада, коли стався обстріл, Настя та її родина збиралися до укриття. Втім не встигли спуститися, бо ракета влучила у їх багатоповерховий будинок.

На мене ринула хвиля полумʼя та диму. Дихати було дуже важко. Мама знепритомніла в мене на руках. Потім я дізналася, що вони з дідусем загинули,– розповідає Анастасія.- Я і бабуся потрапили до лікарень.

Унаслідок атаки дівчина отримала глибокі опіки 15% поверхні тіла. Її у важкому стані ввели в медикаментозний сон, щоб здійснити перев’язки. До свідомості Настя прийшла лише на третій день після обстрілу.

На лікування потерпілу привезли до львівських медиків у відділення інтенсивної терапії та анестезіології. Кожні 4 години їй давали знеболювальне, а всі перевʼязки проводили під наркозом.

Також їй наклали трахеостому, аби підтримувати дихання через апарат штучної вентиляції легень. Після стабілізації стану тривалий час лікували опіки, провели оперативні втручання з видалення відмерлих тканин і пересадки власної шкіри на ці місця.

Через складність опіків Настя довго працювала над тим, щоб знову ходити та заново опановувала повсякденні навички.

Їй вдалося зробити перші кроки. Тепер дівчинка мріє повернутися до баскетболу, яким займалася 4 роки.

Настю також підтримує бабуся, яку врятували тернопільські медики. Вони планують повернутися до Тернополя, проте їхня квартира вщент зруйнована.