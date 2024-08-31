“Національний кешбек”: як скористатися програмою та скільки можна отримати?

Ці гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, залізничних квитків, мобільного зв’язку або ж задонатити на ЗСУ.

В Уряді очікують , що програма збільшить попит на українські товари, що в перспективі принесе економіці зростання в чверть відсотка ВВП до кінця року. Як працюватиме “Національний кешбек” та як українцям скористатись програмою — розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Відкриваєш картку в банку — чекаєш на гроші

Отримати кешбек за купівлю українських товарів зможуть усі повнолітні громадяни. Для цього потрібно зробити три кроки: відкрити в своєму банку чи додатку спеціальний рахунок і отримати картку, дати згоду на передачу даних про транзакції прив’язаної картки, а також активувати послугу “Національний кешбек” в мобільному додатку “Дія”. Очікується, що учасниками програми стануть найбільші в Україні виробники споживчих товарів та основні торгові мережі, зокрема, й інтернет-магазини. Заклади самостійно маркуватимуть товари українського виробництва, на які нараховуватиметься кешбек. Вітчизняний бізнес — виробники українських товарів та невеликі магазини — також може долучитися до програми через додаток “Дія”, де необхідно заповнити заявку та пройти перевірку.

Кошти від кешбеку надходитимуть громадянам не одразу, а до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кошти за вересень учасники програми отримають до 20 жовтня. Максимальна сума, яку можна отримати за програмою, — 3 000 грн. Окрім оплати комуналки, їх можна буде використати на медичні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, заклади харчування, мобільний зв’язок, а також на купівлю інших українських товарів. Також за них можна купити військові облігації, або ж задонатити кешбек на ЗСУ. А ось зняти готівкові кошти зі спеціального рахунку для кешбеку буде неможливо. Наразі програма є тимчасовою: отриманий національний кешбек можна використати лише до 31 січня наступного року. Але у разі успіху проєкту, його можуть продовжити й надалі.

Що дасть національний кешбек економіці?

Президент Володимир Зеленський анонсував програму національного кешбеку ще в лютому. За його словами, ключове завдання програми — щоб українські гроші залишалися в Україні та працювали в Україні. Як пояснюють в Міністерстві економіки, окрім стимулювання вітчизняного виробництва та невеликих виробників, метою програми є детінізація української економіки та допомога громадянам. “Національний кешбек — це соціальна програма та державна допомога громадянам, але з певними умовами. Основне — це обирати на поличках магазинів товари українських виробників і сплачувати віртуальною карткою, аби щомісяця отримувати компенсацію у розмірі 10 відсотків за придбані товари”, — розповіла під час брифінгу у Медіацентрі Україна заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Представники українського бізнесу та експерти позитивно ставляться до цієї ініціативи. “Кешбек позитивно вплине на продажі товарів українського виробництва, очікуємо, що їхня частка у продажах зросте приблизно на 30%”, — пояснює комерційна директорка маркетплейсу Rozetka Тетяна Мойсеєнко.