НБУ раніше влаштувати відкрите народне голосування, а тепер оголосили результати, за якими створять монети-присвяти боротьбі України з російським агресором. Дивіться, які роботи перемогли!
НБУ планують випустити монети, які будуть присвячені боротьбі України з російським агресором. Раніше відбулося голосування за ескізи та творчі роботи. Українці обрали по 5 найкращих варіантів. Детально ознайомитися з описом робіт-переможців та планами НБУ щодо втілення їх у нумізматичній продукції можна за ЦИМ посиланням.
У номінації за “Кращий ескіз” більшість голосів отримали такі роботи:
- “Єдність – сила” Аліна Малюта (Україна)
- “Острів Зміїний” Віталій Шеварьов (Україна)
- “Привид Києва” Марина Куц (Україна)
- “Слава Героям” Мирослав Грич (Miroslav Hric) (Чехія)
- “Україна – мати героїв” Марія Падій (Україна)
У номінації “Краща творча робота” перевагу отримали такі автори:
- “Берегиня” Олексій Шекшуев (Португалія)
- “Героям Слава!” Андрій Єрмоленко (Україна)
- “Запрошуємо до Чорнобаївки” Андрій Єрмоленко (Україна)
- “Лелека” Катерина Продайвода (Україна)
- “Слава Героям!” Андрій Єрмоленко (Україна)