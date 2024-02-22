На Тернопільщині відзначили лауреатів конкурсу «Людина року-2023»

У неділю, 18 лютого, у Збаразькому замку відбулося нагородження знакових особистостей нашого краю. Компетентне журі конкурсу, яке понад 10 років очолює громадський діяч, меценат Олег Іванович Караванський, визначилося з лауреатами.

Конкурс «Людина року-2023» організатори провели у двадцять третій раз. За цей час його переможцями стали 274 людини різного віку та різних спеціальностей і життєвих пріоритетів. Цьогоріч нагороди отримали 10 кращих синів та дочок Тернопілля.

І якщо у минулі роки це були медики, вчителі, творчі люди, підприємці, аграрії тощо, то тепер організатори вирішили обмежитися більш вузькими рамками.

Таким чином, переможцями стали троє військових, твоє волонтерів, а також медик, аграрій, промисловець та художник.

Зокрема, перемогу у конкурсі вибороли волонтерка з Лановеччини Богдана Іванівна Барва, волонтерка, доктор медичних наук, завідувачка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського Олена Петрівна Венгер, багаторічний учасник гуманітарного проєкту ЗСУ «На щиті» Тарас Олегович Герман.

Особливо добрих слів пошанівку, захоплення відвагою, вдячності за наближення перемоги заслужили на урочинах учасники бойових дій – військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ «Едельвейс», екс-голова обласної держадміністрації, рідний брат Олега Барни, який поклав своє життя за Україну Степан Степанович Барна; учасник бойових дій 2022-2023 років у складі 105-ї окремої бригади тероборони ЗСУ, голова Тернопільського обласного об’єднання «Просвіта» Петро Михайлович Шимків; боєць 85-го батальйону територіальної оборони військової частини А7172 ЗСУ Сергій Адамович Самборський, відзнаку за якого отримала дружина, адже чоловік перебуває на реабілітації у Києві.

Війна додала роботи і медикам, сотням воїнів вони подарували друге життя, багатьох поранених бійців поставили на ноги після поранень, контузій, складних операційних втручань. Тому добрих слів вдячності заслужив і генеральний директор, головний лікар комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради Василь Євгенович Бліхар. Колектив під його керівництвом проводить складні операції, освоює нові передові технології, як от з трансплантації органів, не лише місцевим мешканцям, а й сотням вимушених переселенців та бійцям після складних контузій і поранень.

Допомагають фронту власною продукцією, сплачують податки і удостоєні цьогоріч звання «Людина року-2023» і керівник ТОВ «Агро-млин» зі Скалата Богдан Степанович Олійник та генеральний директор ТОВ «ОСП корпорація «Ватра» Василь Васильович Щиренко.

Щирих слів на заході удостоївся і митець не місцевого, а, як відзначили доповідачі, світового значення – художник-живописець, заслужений художник України, почесний громадянин Бережан Олег Ілліч Шупляк.

На переконання заслуженої журналістки України Галини Садовської, переможців цьогоріч десять, але їх могло бути значно більше, адже тих, хто сьогодні самовіддано та жертовно тримає свій фронт – бойовий, медичний, волонтерський, духовний, – тисячі.

Голова журі конкурсу Олег Караванський, який духовно і матеріально ось уже кілька років поспіль підтримує його, розповів, що провести такий захід у час війни, з одного боку, приємно, а з іншого – відповідально, адже його організатори розуміють, що свято затьмарює війна. Але, на його переконання, і у такий складний час хочеться відзначити тих, хто живе і працює заради України, бореться за її волю, забезпечує духовний фронт.

Олег Іванович зазначив, що спільно з однодумцями намагався організувати для присутніх дійство, яке хоч на деякий час відволікло б присутніх від гулу сирен, від інформації про війну, від гірких спогадів і думок, а подарувало відчуття спокою і впевненості у завтрашньому дні.

Кожного лауреата конкурсу «Людина року-2023» приїхали підтримати рідні, друзі, колеги по роботі, ті, хто їх любить, ними захоплюється.

Переможців конкурсу представляли не менш відомі у нашому краї люди. Так, добрі слова про Степана Барну сказав генерал-лейтенант ЗСУ Сергій Корнійчук, його земляки, представники аграрного бізнесу, депутати облради Василь Градовий та Василь Вислоцький; про свого колегу-аграрія Богдана Олійника – народний депутат України Іван Чайківський, про генерального директора ТОВ «ОСП корпорація «Ватра» Василя Щиренка – редактор газети «Сільський господар» Богдан Новосядлий, про бійця ЗСУ Сергія Самборського – заслужений юрист України Микола Люшненко та інші.

Провів захід громадський діяч, поет, науковець, викладач Олег Герман. Розпочали його з хвилини мовчання, вшановуючи пам’ять тих, хто загинув за Україну. З духовними настановами звернулися архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, отці Андрій Говера, Миколай Зінченко та інші представники духовенства нашого краю.

Галина ВАНДЗЕЛЯК