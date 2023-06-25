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Головна / Новини / На Тернопільщині у розпалі грибний сезон (фото)
25.06.2023
Іванна Коваленко
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Тернопільщина, Новини
У лісах краю виросли перші цьогорічні білі гриби.
Жителі Тернопільщини у Фейсбук діляться світлинами цьогорічних врожаїв боровиків.
“Грибалка вдалась!”, – пише користувач Василь Ільчишин.
Джерело: Тернополянни
Теги: збір грибів, "тихе полювання"
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