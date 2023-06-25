25.06.2023 18:43

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На Тернопільщині у розпалі грибний сезон (фото)

25.06.2023

Іванна Коваленко

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Тернопільщина, Новини

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В останні дні червня, мешканці Тернопільщини масово вирушили за грибами на “тихе полювання”. 

У лісах краю виросли перші цьогорічні білі гриби.

Жителі Тернопільщини у Фейсбук діляться світлинами цьогорічних врожаїв боровиків.

“Грибалка вдалась!”, – пише користувач Василь Ільчишин. 

Джерело: Тернополянни

Теги: збір грибів, "тихе полювання"

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