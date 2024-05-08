У Почаєві молоковоз збив велосипедиста: чоловік помер в лікарні

Трагічний випадок трапився у Почаєві 7 травня близько 12 години дня.

У ході перевірки працівники поліції встановили, що водій автомобіля ГАЗ 3307 допустив наїзд на велосипедиста 1970 року народження. За попередньою інформацією, потерпілий потрапив під колеса вантажівки, здійснюючи маневр повороту ліворуч.

Чоловіка бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні, але врятувати життя велосипедисту не вдалося. Житель Почаєва від отриманих травм помер.

У обох учасників автопригоди взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває слідство.

Працівники поліції наголошують, що велосипедисти такі ж учасники дорожнього руху, як і водії автомобілів, а тому повинні дотримуватися правил дорожнього руху.

Не варто забувати й про власну безпеку – велосипедисти повинні одягати шолом, а транспорт укомплектувати ліхтариком-мигалкою, фарами, світловідбивачами та дзеркалами.