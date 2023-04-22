На Тернопільщині родини зниклих військовослужбовців тероризують шахраї: що треба знати

На Тернопільщині почастішали випадки шахрайських схем, в які потрапляють родини зниклих військовослужбовців.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА.

Регіональний координатор з питань осіб, зниклих безвісти, Петро Гурняк розповів, який алгоритм дій, коли немає зв’язку з людиною.

Пошуком зниклих безвісти або військовополонених українців займаються лише поліція, СБУ та Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин.

Зокрема, у Тернопільській області продовжує роботу регіональне представництво Офісу Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Зібрані дані координатор передає аналітикам Офісу Уповноваженого.

Звернутися до регіонального координатора в Тернопільській області можна особисто за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, каб. № 218 або ж за телефонами:

+38 (096) 490-49-74

+38 (097) 003-54-05.

Окрім цього, рідні військовослужбовців з Тернопільщини також можуть отримати допомогу у пошуку в Регіональному центрі Західного регіону Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Телефон гарячої лінії Західного РЦ – 0-800-300-541, для дзвінків з-за кордону – +380322295754.

Також можна зателефонувати у військову частину і на гарячі лінії:

Міноборони (тел. 0 800 500 44)

Нацполіції (0 800 21 21 51 або +38 089 420 80 67)

Національне бюро при Мінреінтеграції (16 48 або 044 287 81 65)

Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених (тел. +38 067 650 83 32 або +38 098 087 36 01).