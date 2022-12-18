На Тернопільщині понад 20 000 водіїв перевищили швидкість руху

Тернопільські патрульні продовжують контролювати дотримання водіями швидкісного режиму, адже перевищення швидкості – одна з основних причин дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

За перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів на території області від початку року поліцейські притягнули до відповідальності 20 020 керманичів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль швидкості руху встановлені відповідні попереджувальні дорожні знаки.

За порушення швидкісного режиму передбачена адміністративна відповідальність. Штраф – 340 гривень.

Прилад Trucam, патрульні використовують для вимірювання швидкості руху на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де трапляються найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Наголошуємо, що в межах населених пунктів передбачена максимальна швидкість для руху транспортних засобів 50 км/год.