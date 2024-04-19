На Тернопільщині підліток приніс у освітній заклад наркотики

Про те, що неповнолітній має при собі наркотики, анонімно повідомили у поліцію. Копи, прибувши в навчальний заклад Тернопільщини, виявили в хлопця 8 згортків за канабісом, який він придбав в інтернеті.

Зі слів молодика, наркотики він придбав в інтернеті. На місці події у Бучачі працювала слідчо-оперативна група. Згортики направили для проведення експертизи.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до 5 років.

Поліцейські наголошують, що наркотики змінюють свідомість людини, руйнують пам’ять, інтелект, а також викликають сильну психологічну і фізичну залежність. Не будьте заручниками цієї шкідливої звички.