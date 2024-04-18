На Тернопільщині чоловік вирощував та зберігав коноплю в горщиках

На Тернопільщині поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 47-річний мешканець Товстенської громади може зберігати заборонені речовини.

За місцем його проживання під процесуальним керівництвом Бучацької окружної прокуратури правоохоронці провели санкціонований обшук.

У помешканні чоловік не тільки зберігав, а й вирощував коноплі. Працівники поліції виявили рослини в горщиках та вже висушені й подрібнені речовини.

Вилучене працівники поліції направили на експертизу.

Здійснююється розслідування відповідно до ч. 2 статті 310 та ч. 1 статті 309 ККУ.

Чоловіку передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.