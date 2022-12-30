На Тернопільщині обіцяють вручати повістки усім, хто буде запускати феєрверки

“Звертаюсь до всіх жителів та гостей нашої громади! В нас діє заборона на продаж та використання феєрверків. Тому навіть не думайте запалити на Новий Рік, Різдвяні Свята, день народження чи Весілля феєрверк, салют, петарди чи інші піротехнічні засоби. Обіцяю покарання буде жорстке”, – наголосив міський голова Бережан.