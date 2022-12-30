На Тернопільщині обіцяють вручати повістки усім, хто буде запускати феєрверки

“Звертаюсь до всіх жителів та гостей нашої громади! В нас діє заборона на продаж та використання феєрверків. Тому навіть не думайте запалити на Новий Рік, Різдвяні Свята, день народження чи Весілля феєрверк, салют, петарди чи інші піротехнічні засоби. Обіцяю покарання буде жорстке”, – наголосив міський голова Бережан.
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В Бережанській громаді організовано групи спостереження із числа Добровольчого формування (тероборона), поліції та представників військомату.
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“Хочеш запускати салюти? Ми допоможемо тобі, і дамо повістку в ЗСУ!!! Навіть, якщо ти дівчина чи пенсіонер. Ну і ще квитанцію на сплату солідного штрафу, величина якого дорівнює величині зарплатні військових!”, – відзначив Ростислав Бортник.