7 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 10 липня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
Також за останню добу:
– летальних випадків – 0
– одужало – 0 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 0
За весь час пандемії в Тернопільській області:
– захворіло – 149 253 особи;
– одужало – 146 735 осіб;
– летальних випадків – 2 430 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 16 812 (16 495 одужало, 314 летальних)
в т.ч. м. Кременець – 3 192 (3 126 одужало, 66 летальних);
– Тернопільський район – 88 808 (87 342 одужало, 1 403 летальних)
в т.ч. м. Тернопіль – 38 176 (37 549 одужало, 605 летальних);
– Чортківський район – 43 6133 (42 898 одужало, 710 летальних)
в т.ч. м. Чортків – 6 490 (6 433 одужало, 57 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (0 осіб)
- Борсуківська сільська ОТГ – 0
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
- Вишнівецька селищна ОТГ – 0
- Кременецька міська ОТГ – 0
- Лановецька міська ОТГ – 0
- Лопушненська сільська ОТГ – 0
- Почаївська міська ОТГ – 0
- Шумська міська ОТГ – 0
Тернопільський район (7 осіб)
- Байковецька сільська ОТГ – 0
- Бережанська міська ОТГ – 0
- Білецька сільська ОТГ – 0
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 1
- Великобірківська селищна ОТГ – 0
- Великогаївська сільська ОТГ – 6
- Залозецька селищна ОТГ – 0
- Збаразька міська ОТГ – 0
- Зборівська міська ОТГ – 0
- Золотниківська сільська ОТГ – 0
- Іванівська сільська ОТГ – 0
- Козівська селищна ОТГ – 0
- Козлівська селищна ОТГ – 0
- Купчинецька сільська ОТГ – 0
- Микулинецька селищна ОТГ – 0
- Нараївська сільська ОТГ – 0
- Озернянська сільська ОТГ – 0
- Підволочиська селищна ОТГ – 0
- Підгаєцька міська ОТГ – 0
- Підгороднянська сільська ОТГ – 0
- Саранчуківська сільська ОТГ – 0
- Скалатська міська ОТГ – 0
- Скориківська сільська ОТГ – 0
- Теребовлянська міська ОТГ – 0
- Тернопільська міська ОТГ – 0
Чортківський район (0 осіб)
- Білобожницька сільська ОТГ – 0
- Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
- Борщівська міська ОТГ – 0
- Бучацька міська ОТГ – 0
- Васильковецька сільська ОТГ – 0
- Гримайлівська селищна ОТГ – 0
- Гусятинська селищна ОТГ – 0
- Заводська селищна ОТГ – 0
- Заліщицька міська ОТГ – 0
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
- Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
- Колиндянська сільська ОТГ – 0
- Копичинецька міська ОТГ – 0
- Коропецька селищна ОТГ – 0
- Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
- Монастириська міська ОТГ – 0
- Нагірянська сільська ОТГ – 0
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
- Товстенська селищна ОТГ – 0
- Трибухівська сільська ОТГ – 0
- Хоростківська міська ОТГ – 0
- Чортківська міська ОТГ – 0