7 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 10 липня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»

Також за останню добу:

– летальних випадків – 0

– одужало – 0 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 0

За весь час пандемії в Тернопільській області:

– захворіло – 149 253 особи;

– одужало – 146 735 осіб;

– летальних випадків – 2 430 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 16 812 (16 495 одужало, 314 летальних)

в т.ч. м. Кременець – 3 192 (3 126 одужало, 66 летальних);

– Тернопільський район – 88 808 (87 342 одужало, 1 403 летальних)

в т.ч. м. Тернопіль – 38 176 (37 549 одужало, 605 летальних);

– Чортківський район – 43 6133 (42 898 одужало, 710 летальних)

в т.ч. м. Чортків – 6 490 (6 433 одужало, 57 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (0 осіб)

Борсуківська сільська ОТГ – 0

Великодедеркальська сільська ОТГ – 0

Вишнівецька селищна ОТГ – 0

Кременецька міська ОТГ – 0

Лановецька міська ОТГ – 0

Лопушненська сільська ОТГ – 0

Почаївська міська ОТГ – 0

Шумська міська ОТГ – 0

Тернопільський район (7 осіб)

Байковецька сільська ОТГ – 0

Бережанська міська ОТГ – 0

Білецька сільська ОТГ – 0

Великоберезовицька селищна ОТГ – 1

Великобірківська селищна ОТГ – 0

Великогаївська сільська ОТГ – 6

Залозецька селищна ОТГ – 0

Збаразька міська ОТГ – 0

Зборівська міська ОТГ – 0

Золотниківська сільська ОТГ – 0

Іванівська сільська ОТГ – 0

Козівська селищна ОТГ – 0

Козлівська селищна ОТГ – 0

Купчинецька сільська ОТГ – 0

Микулинецька селищна ОТГ – 0

Нараївська сільська ОТГ – 0

Озернянська сільська ОТГ – 0

Підволочиська селищна ОТГ – 0

Підгаєцька міська ОТГ – 0

Підгороднянська сільська ОТГ – 0

Саранчуківська сільська ОТГ – 0

Скалатська міська ОТГ – 0

Скориківська сільська ОТГ – 0

Теребовлянська міська ОТГ – 0

Тернопільська міська ОТГ – 0

Чортківський район (0 осіб)