На Тернопільщині люди найдовше та найчастіше сидять без світла – офіційні дані

Жителі Тернопільської області найбільшу кількість годин поспіль сидять без електроенергії, оскільки для нашої області даються найменші ліміти. Такі висновки можна зробити згідно інформації, яку оприлюднили у Міністерстві енергетики України, пише “Файне місто”.

Опубліковані дані свідчать про те, що найбільша частка відключення світла спостерігається у Тернопільській, Волинській, Чернівецькій, Кіровоградській областях.

Пояснення міністерства: головні причини такої ситуації

Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Тому підключених споживачів у Волинській, Тернопільській, Кіровоградській та Чернівецькій областях відбувається, в першу чергу, через дефіцит генеруючих потужностей. Іншими словами у Тернопільській області немає обладнання, яке виробляє електроенергію для транспортування.

Власне, цим і зумовлені такі ліміти, які доводяться до нашої області, і є дефіцит в цілому в мережі. Чому, через пошкоджені електростанції високовольтні лінії у прифронтових зонах, перш за все страждає тилова Тернопільщина, в міністерстві не пояснили.

Натомість пояснили, як діє система відключення світла і хто, безпосередньо відключає світло.

“Обмеження споживання електроенергії здійснює НЕК” “Укренерго”, яке доводить до всіх операторів систем розподілу ліміти споживання, які діють упродовж доби. Кожний оператор складає графіки погодинних відключень та інформує про це споживачів. На підставі доведеного ліміту робиться поділ пропорційно на території області. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електроенергії в області”, – пояснюють на офіційній сторінці міністерства.

Тим часом у Тернополі купують генератори

У Тернопільській міській раді повідомили, що зараз у пріоритеті забезпечити електроенергією критичну інфраструктуру міста. Особливо складно це зробити з настанням морозів.

“Зараз головне те, що нам вдається забезпечити роботу котелень при відсутності подачі електроенергії. Особливо актуально із похолоданнями. Тепловики придбали необхідну кількість генераторів, які будуть працювати на котельнях та паливних дрібних, які знаходяться поруч з будинками. В нас вже є ряд вулиць, які під час відключення електроенергії отримують тепло за рахунок генераторів. Власне, таким чином будемо забезпечувати, щоб було тепло в оселях”, – розповів міський голова Тернополя.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала ВАТ “Тернопільобленерго” та керівника компанії за недотримання графіків відключення світла й неналежне інформування населення.