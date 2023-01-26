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Головна / Тернопільщина / Стало відомо на скільки оштрафували “Тернопільобленерго”
26.01.2023
Ірина Нова
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Тернопільщина, Новини, Економіка, Події
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала ВАТ “Тернопільобленерго” на 85 тис. грн.
Керівник товариства повинен буде сплатити 1700 грн.
Теги: новини Тернопільщини, події, Тернопільобленерго, графік вимкнення електроенергії
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