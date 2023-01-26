Стало відомо на скільки оштрафували “Тернопільобленерго”

Штраф для “Тернопільобленерго” за порушення щодо графіків відключень електрики на Тернопільщині у сумі складає 86 700 грн.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала ВАТ “Тернопільобленерго” на 85 тис. грн.

Керівник товариства повинен буде сплатити 1700 грн.