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Стало відомо на скільки оштрафували “Тернопільобленерго”

26.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Економіка, Події

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Штраф для “Тернопільобленерго” за порушення щодо графіків відключень електрики на Тернопільщині у сумі складає 86 700 грн.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала ВАТ “Тернопільобленерго” на 85 тис. грн.

Керівник товариства повинен буде сплатити 1700 грн.

Теги: новини Тернопільщини, події, Тернопільобленерго, графік вимкнення електроенергії

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