На Тернопільщині цього року побільшало абітурієнтів

Про це повідомив відповідальний за організацію НМТ в області Юрій Шайнюк. За його словами, для участі в тестуванні зареєструвалося майже 9 тис. абітурієнтів.

Національні мультипредметні тести зараховують як вступні іспити до українських вишів.

«Розпочався Національний мультипредметний тест-2023. Тестування проходитиме у дві сесії. Основна: 5 червня по 23 червня; додаткова: 11–24 липня. З міркувань безпеки не розголошуємо інформацію про те, де відбуваються тестування. З цієї ж причини цьогоріч не оприлюднено і графіка тестувань. НМТ містить завдання із трьох навчальних предметів: з української мови, математики і навчального предмета додаткового блоку, який учасник вибрав під час реєстрації. На виконання завдань відведено 180 хвилин. Час можна самостійно розподіляти між предметами. Допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочнеться за 30 хв і припиниться за 10 хв до початку тестування», – розповів Юрій Шайнюк.