На Тернопільщині через сильну ожеледицю оголосили перший рівень небезпечності

Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами, через різкі перепади температурних показників в області утворюватиметься ожеледиця. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями регіон перебуватиме в зоні впливу атмосферного фронту.

«Очікується хмарна погода. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі невеликі, місцями помірні опади. На дорогах – ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с., температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 0 – 5º тепла. Оголошено штормове попередження: 26-28 лютого на дорогах утворюватиметься ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий. 27 лютоготакож буде хмарно. Часом випадатиме сніг та мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби від 4º морозу до 1º тепла».

За попередніми прогнозами синоптиків, завершиться лютий невеликим похолоданням: вночі стовпчики термометрів опускатимутьс ядо 7 градусів морозу, вдень підвищуватимуться до 4 тепла.