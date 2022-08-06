Батьків школярів Тернопільщини запрошують пройти коротке опитування щодо організації навчального процесу у 2022-2023 навчальних роках. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації.
Ваша думка важлива! Запрошуємо батьків пройти опитування щодо організації навчального процесу, – йдеться у повідомленні.
Щоб проголосувати, необхідно перейти за посиланням forms.gle/KS794gDoNNjFZrhK6.
Нагадаємо, незабаром у Тернополі розпочнеться новий навчальний рік. До офлайн навчання будуть допущені лише ті школи, які пройдуть перевірку спеціальної комісії і будуть мати належне укриття.
Нагадую, що батьки самі будуть обирати як саме вчитимуться їхні діти в школі, – написав на своїй сторінці у фейсбуці мер Тернополя Сергій Надал. – Днями оглянув, як проходять роботи у 19 та 20 школах. Там в укритті встановлюють санвузли, витяжки та проводять ремонти приміщень.