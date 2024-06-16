На сцені Тернопільської обласної філармонії – вперше прем’єра мюзиклу

У рамках закриття 84-го концертного сезону в обласній філармонії 23 червня о 17 годині та 25 червня о 18 годині 30 хвилин пошановувачі мистецтва можуть насолодитися новим мюзиклом «Панна Францішка». За словами директора Тернопільської обласної філармонії, народного артиста України, професора Тернопільського педуніверситету ім. В Гнатюка Ярослава Лемішки, він та артисти філармонії розуміють, що нині усі барви життя затьмарює військовий стан в Україні. Але митці як можуть наближають перемогу. І прагнуть дарувати свято і місцевим мешканцям, і гостям нашого міста, і вимушеним переселенцям, і військовим, які приїздять у тимчасові відпустки, чи проходять реабілітацію на Тернопільщині.

Гарна музика, мелодійний спів це завжди позитивні емоції. – каже Ярослав Петрович,- Хоча вони майже не звучали у перші три місяці після початку війни в обласній філармонії, де тоді плели маскувальні сітки , фасували харчі, одяг. Ми усі волонтерили. З часом збагнули, що можна збирати гроші на ЗСУ і танцюючи та співаючи, що, власне, наші артисти добре вміють робити. І взялися за концертування в Тернополі, в області і не тільки.

– Розкажіть про концерти, виїзди за межі Тернополя за час концертного сезону, що добігає кінця.

– Ми постійно розширяємо коло своєї діяльності. Хоч традиційно пропагуємо кращі твори вітчизняних та зарубіжних композиторів.

Але тепер часто виступаємо перед дітьми та вихователями у дитячих садочках, учнями та вчителями у школах. Це найщиріші і найвдячніші слухачі. Окрім концерту проводимо різні-майстер-класи, щоб було цікаво, наприклад, попробувати зіграти на різних музичних інструментах, поспівати, потанцювати, подиригувати за пультом тощо.

Часто виступаємо у лікарнях та реабілітаційних центрах перед військовими, вимушеними переселенцями, аби зігріти їх душі гарною музикою і співом.

З виїзними концертами побували в Івано-Франківську, Чернівцях, на Тернопіллі – у Теребовля, Козові, Коцюбинцях, Копичинцях тощо. Організовуємо обмінні концерти. Так, 21 червня представлятимемо «Реквієм Моцарта» у Житомирській філармонії. А академічний хор з Житомира «Орея» планує завітати до нас на відкриття наступного концертного сезону 8 вересня.

Найбільше подобалися слухачам концерти наших творчих колективів у Тернополі біля памятника Іванові Франкові. Відгуки у слухачів – якнайкращі.

– Ярославе Петровичу, певно це не випадково, адже Іван Франко любив бувати у вашій філармонії?

– Так, у першу чергу даємо концерти біля памятника Франкові, бо він стоїть у самому серці Тернополя. А також цей світоч думки і слова був частим гостем Тернополя і філармонії.

Тернопільська обласна філармонія заснована в 1939 році. Культурно-мистецьке життя вирувало у цьому будинку з початку минулого століття. Тут виступав знаменитий хор «Тернопільський боян» та молода Соломія Крушельницька, якій судилося стати всесвітньовідомою співачкою.

А Іван Франко виступав тут двічі, у 1905 та 1911 роках. У другий свій приїзд він читав при переповненому залі знаменитого «Мойсея».

У приміщенні нинішньої філармонії знаходився у 1915 – 1917 рр. професійний театр Тернополя «Тернопільські театральні вечори» під керівництвом уславленого режисера, актора, реформатора театру Леся Курбаса.

У 1950 роках в обласній філармонії працювала хорова капела під керівництвом незабутнього диригента, заслуженого працівника культури Миколи Вороняка – уродженця Тернопільщини. В 70-х роках – естрадні колективи «Дністер», «Збруч», солістом останнього був заслужений артист України Григорій Котко.

У 1976 році створено фортепіанне тріо у складі Романа, Ярослава і Габріели Теленко. У супроводі тріо часто виступав заслужений артист України Микола Болотний.

Не лише Тернопільщину, але й усю Україну залюбував створений у 1980 році фольклорний ансамбль «Медобори», прекрасні виконавці якого працювали чи нині працюють у нас – народний артист України Олег Марцинківський, заслужені артисти України Леонід Корженевський, Адріана Онуфрійчук, заслужений працівник культури України Людмила Тимощук.

– Нагадайте у черговий раз імена найвідоміших митців, діяльність яких пов’язана з Тернопільською обласною філармонією.

– Це заслужені артисти України Любов та Віктор Анісімови, Володимир Бака, Микола Болотний, Віра Дікусар, Григорій Котко, Ірина Горошко, Іван Равлюк; заслужений працівник культури України Людмила Тимощук; народні артисти України Іво Бобул, Олег Марцинківський, Віктор Павлік, Оксана Пекун, Богдан Іваноньків, Любов Ізотова та інші.

Знаємо, що більшість славних колективів обласної філармонії було створено після утвердження української державності.

Так, у 1988 р. створено ансамбль народної музики «Візерунок»; у 1996 р. – симфо-джаз оркестр та інструментальний квартет; у 1997 р. – жіноче вокальне тріо та інструментальний дует; у 1998 р. – камерний хор; у 2002 р. – камерний оркестр; у 2003 р. – симфонічний оркестр; у 2004 р. – чоловічий вокальний квартет «Акорд».

– Ярославе Петровичу, які творчі колективи та виконавці нині працюють у філармонії?

– Академічний ансамбль народного танцю «Надзбручанка», академічний ансамбль народної музики «Візерунок», академічний симфонічний оркестр, академічний камерний хор, жіноче вокальне тріо «Солов’ї Галичини»; народні артисти України: Ярослав Лемішка, Наталя Лемішка, Мирослав Бабчук, Мирослав Кріль; заслужені артисти України: Адріана Онуфрійчук, Святослав Дунець, Оксана Малецька, Світлана Бабчук, Ірина Гречко, Інна Крохмальна, Василь Яковяк,Тетяна Шпорчук, Надія Татарчук; заслужений працівник культури України Марія Лис, а також солісти-вокалісти Вікторія Мищій, Андрій Оленин та Марія Лемішка.

– На завершення поговорімо про новий мюзикл «Панна Францішка».

Я задоволений працею художнього керівника Андрія Аркуші у тандемі з режисером Світланою Умриш. То справді люди від Бога. Ролі у мюзиклі виконують: Францішка – Анжела Томчук, фризер – Андрій Оленин, мама – Наталія Лемішка, батько – Святослав Костецький, кум – Василь Піх. Мюзикл за участю Академічного симфонічного оркестру (диригент – Андрій Аркуша), лібрето – Максим Мацегорін, балетмейстер – Микола Грушецький.

– Про що мюзикл, яким ви завершуєте концертний сезон.

– Для початку скажу, що не зовсім завершуємо ним. Бо ще готуємо велику концертну програму до Дня конституції «Правда кривду переможе», що відбудеться 27 червня о 18 год.30 хв. Виступлять всі колективи і солісти філармонії. Але такий захід у нас відбувається традиційно. А мюзикл у нас демонструємо вперше і саме його приурочили закриттю концертного сезону.

– Про що він? Це романтична та водночас трагічна історія галицького кохання, в основу якого лягла музика Богдана Весоловського та інших галицьких композиторів.

– Вся історія бере початок у районі Клепарова за так званими «Рогатками» у Львові. Віддавна тут мешкали львівські батяри та різноманітний трудовий люд. Мабуть, саме десь у затінку садочків верхнього Клепарова і народилось кохання молодого перукаря та дочки місцевого м’ясника — панни Францішки.

Проте, коли батько дівчини дізнався, що перукар має серйозну надію стати його зятем, відмовив категорично. Розпач охопив закоханих. Тікати? Погодитись з долею? Таємно одружитись? Варіантів було багато. Проте доля вирішила інакше…

– І як саме завершилась історія?

– Приходьте – дізнаєтесь. Буде цікаво, колоритно, з музикою, танцями, щиро, від душі…

Сподіваюся, що наступний 85-й, ювілейний сезон, ми проведемо під мирним небом України більш урочисто та помпезно, як свято музики, співу і танців.

Галина ВАНДЗЕЛЯК