На порталі Дія доступні чотири соціальні допомоги для сімей з дітьми

Упродовж 2023 року Міністерство соціальної політики активно працювало над удосконаленням системи підтримки для сімей з дітьми, зосереджуючись також і на цифровізації виплат соціальної допомоги. Важливим кроком у цьому напрямку стала доступність чотирьох видів соціальної допомоги на порталі «Дія», повідомляють у пресслужбі відомства.

Чотири допомоги, які доступні на порталі «Дія» – це не додаткові виплати. Сервіс орієнтований на тих, хто вперше звертається за призначенням допомоги, або на тих, хто планує переоформлення у зв’язку з закінченням терміну призначення.

Раніше для отримання цих послуг людям доводилося збирати велику кількість документів та відвідувати органи соціального захисту населення. Однак тепер таку допомогу можна оформити дистанційно, не виходячи з дому.

Йдеться про такі види допомоги:

– допомога при усиновленні дитини – для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

– допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, – для батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника, який доглядає за дитиною;

– допомога людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності;

– допомога на дитину одинокій матері або батьку – для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі.

Щоб скористатись такою можливістю, слід авторизуватись на порталі «Дія», перейти в меню «послуги», обрати опцію «заява на призначення допомоги», заповнити необхідні відомості, сформувати заяву та декларацію та підписати електронним підписом чи Дія.Підписом. Термін призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення, а повідомлення про результат звернення надійде в особистий кабінет користувача на порталі, або на електронну пошту.

Цифровізація соціальної сфери дає змогу уникнути зайвих помилок при оформленні сервісу, забезпечує прозорість обробки інформації та спонукає управління соціального захисту населення дотримуватись єдиних стандартів обробки звернень. Наразі Мінсоцполітики спільно з Національною соціальною сервісною службою доопрацьовує налагодження процесу ефективної обробки заявок для надання оперативної, якісної та своєчасної допомоги тим громадянам, які цього потребують найбільше.