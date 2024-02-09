На Донеччині загинув молодий нацгвардієць з Тернополя

У боротьбі з російським окупантом загинув старший офіцер 1-ї бойової групи 3-ї групи спеціального призначення (штурмової) 4-го окремого штурмового загону спеціального призначення «Омега» Центру спеціального призначення Національної гвардії України капітан Сабіров Марат Ільшатович 13.10.1997 року народження.

6 лютого 2024 року в с. Терни Лиманського району Донецької області під час здійснення артилерійського обстрілу з боку військ російської федерації Марат Ільшатович отримав травми, несумісні з життям.

Прощальна панахида за загиблим воїном відбудеться 09 лютого о 18:00 в Домі печалі на вул.Микулинецька, 27. Похорон відбудеться 10.02.2024 о 11:00 на Микулинецькому кладовищі. Запрошуємо всіх віддати останню шану полеглому захиснику. Вічна пам’ять і слава Герою!

Герої не вмирають!