На Донеччині загинув 36-річний тернополянин Артур Сніткус

Захищаючи рідну землю від ворога, на Донецькому напрямку 36-річний тернополянин Сніткус Артур Романович.

Сумну звістку повідомив у Facebook міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять нашому захиснику”, – повідомив очільник міста.