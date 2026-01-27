Михайло Головко виграв апеляцію, справу закрито

Апеляційна палата скасувала вирок ВАКС, за яким колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко мав сплатити штраф у розмірі 68 тис. грн за недостовірне декларування. Про це повідомили у пресслужбі Апеляційної палати ВАКС.

26 січня 2026 року Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційної скарги сторони захисту на вирок ВАКС від 22.10.2025 р., яким колишнього голову Тернопільської обласної ради було визнано винуватим в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком на один рік.

За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала вирок ВАКС та закрила кримінальне провадження стосовно обвинуваченого у зв’язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення. У задоволенні апеляційної скарги в іншій частині відмовлено, повідомляє пресслужба АП ВАКС.

Рішення набуло законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.