Михайло Головко відвідав поранених захисників, що лікуються у тернопільських медичних закладах

«Провідали нашого побратима, командира відділення другої роти 80-ї ДШБ Дмитра Харчука. Цей воїн боронив Україну і до повномасштабного наступу, а коли ворог оголосив відкриту війну – пішов на фронт одним із перших. Півтора місяця тому біля Кремінної отримав мінно-вибухові осколкові поранення. Позаду декілька операцій, та в його тілі досі “сидить” близько десяти осколків. Тож попереду ще тривалий процес лікування і реабілітації», – розповів очільник області.
До слова, на сторінках газети «Свобода» ми розповідали про цього відважного бійця. Та чи не найбільше вразили слова, які він написав на власній сторінці у соцмережах, лежачи у госпіталі, прикутим до ліжка.
“Тут мене орки трохи вибили з чату, бісові діти! Щиро, знаю, що живий, лише завдяки милості Божій і його посланцю, який завжди був біля мене!
Я до кінця життя молитимусь за побратимів, їх сім’ї, які витягли нас, “важких 300” з самого пекла, під обстрілами і будучи самими – 300 (осколкові, контузії).
Зараз я стабільний, хоча лежачий. Чекаю на чергову операцію в госпіталі. Мені нічого не потрібно, тут всім забезпечують, лікарі – справжні чарівники! Лише від щирої молитви не відмовлюсь. Болить, але живий…».
Це вкотре доводить, що нас захищають мужні, справжні незламні воїни, які люблять Батьківщину і щодня непохитно нищать нечисть, що прийшла на нашу святу українську землю…
Сім’я Головків подякувала хлопцям за відвагу, впевненість і непохитну віру, доведену вчинками.
«З нагоди Міжнародного дня дарування книг подарунки у нас – відповідні.
І хоч хлопці уже самі стали співавторами книги-життєпису героїчних звитяг і остаточної перемоги України над одвічним ворогом, ми доповнили їх роздуми над нашою головною спільною метою доречними книгами. Здоров’я їм міцного, сили і стійкості у відновленні, швидкого повернення в стрій і добрих вісток від побратимів!» – додав Михайло Йосифович.