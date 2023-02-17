Михайло Головко відвідав поранених захисників, що лікуються у тернопільських медичних закладах

Днями голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко з дружиною Мар’яною відвідали наших захисників, які після поранень проходять курс лікування у тернопільських медичних закладах.

«Провідали нашого побратима, командира відділення другої роти 80-ї ДШБ Дмитра Харчука. Цей воїн боронив Україну і до повномасштабного наступу, а коли ворог оголосив відкриту війну – пішов на фронт одним із перших. Півтора місяця тому біля Кремінної отримав мінно-вибухові осколкові поранення. Позаду декілька операцій, та в його тілі досі “сидить” близько десяти осколків. Тож попереду ще тривалий процес лікування і реабілітації», – розповів очільник області.

До слова, на сторінках газети «Свобода» ми розповідали про цього відважного бійця. Та чи не найбільше вразили слова, які він написав на власній сторінці у соцмережах, лежачи у госпіталі, прикутим до ліжка.

“Тут мене орки трохи вибили з чату, бісові діти! Щиро, знаю, що живий, лише завдяки милості Божій і його посланцю, який завжди був біля мене!

Я до кінця життя молитимусь за побратимів, їх сім’ї, які витягли нас, “важких 300” з самого пекла, під обстрілами і будучи самими – 300 (осколкові, контузії).

Зараз я стабільний, хоча лежачий. Чекаю на чергову операцію в госпіталі. Мені нічого не потрібно, тут всім забезпечують, лікарі – справжні чарівники! Лише від щирої молитви не відмовлюсь. Болить, але живий…».