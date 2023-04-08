Михайло ГОЛОВКО: «Українська мова та історія України – це основа ідентифікації українця»

«Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани» – ці безсмертні слова Максима Рильського ніколи не втратять своєї актуальності.

Дев’ятий рік триває військова агресія росії проти України, тисячі українських сімей залишилися без дому і рідних. 24 лютого 2022 ми прокинулися в новій страшній реальності. Сьогодні ми знову виборюємо свою свободу та незалежність у важкій визвольній війні проти московії, яка триває вже чотири століття. Ми платимо дуже високу ціну за те, щоб бути вільними, бо втрачаємо кращих синів та дочок України. Наші воїни на передовій воюють за сім’ю, рідних, дім, за Україну. Усі наші сили спрямовані на перемогу добра над злом, що зветься «московія».

«Важливим фронтом у цій боротьбі залишається свідомість українців та відстоювання їх інтересів у прерогативі освітніх змін. Сучасні українські діти є генерацією, вихованою на тлі війни, яка краще за будь-кого знає справжню ціну людським цінностям: любові, честі, справедливості, свободі, патріотизму, гідності», – зазначив голова Тернопільської ради Михайло Головко.

Констатуючи реалії сьогодення, буря невдоволення випускників, освітян та інших громадян України пов’язана з ініційованими змінами щодо проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ). На відміну від вступної кампанії 2022 року, до переліку обов’язкових навчальних предметів зарахована українська мова й математика, а на вибір – історія України, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія та фізика.

«Такі предмети як українська мова та історія України – це основа ідентифікації українця. Це наше, рідне, якого нема ніде в світі. Все багатство української мови з її різноманітними регіональними говірками та діалектами є самобутністю, необхідністю для існування народу. Історія України – це історія кожної сім’ї, яка живе в час навали «московської орди», її батьків, дідусів і бабусь. Історію творять люди. Тут не може бути інакше. Не можна насаджувати історію, бо насаджують окупанти, а свою історію потрібно свято оберігати», – наголосив Михайло Йосифович.

Тож під час другого засідання п’ятої сесії Тернопільської обласної ради з ініціативи голови постійної комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту Володимира Мисика депутати ухвалили звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, міністра освіти і науки України Оксена Лісового з вимогою не допустити вилучення предмета «Історія України» з переліку обов’язкового блоку завдань для зкладання вступниками у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту.