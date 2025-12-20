МВС запустило офіційний сервіс екстреної допомоги «112», який працює навіть без мобільного зв’язку

Міністерство внутрішніх справ України розробило офіційний застосунок екстреної допомоги «112», що дозволяє викликати рятувальні служби навіть за відсутності мобільного зв’язку.
У разі критичної ситуації користувач здійснює виклик через застосунок, після чого оператор служби 112 самостійно оцінює обставини та спрямовує на місце події необхідні служби — рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу.
Важливо: перед початком користування сервісом необхідно обов’язково пройти авторизацію в застосунку.
Коли застосунок «112» буде особливо корисним:
У МВС повідомляють, що функціональність сервісу поступово розширюватиметься. Серед запланованих оновлень — можливість виклику екстрених служб жестовою мовою, що зробить застосунок максимально доступним для всіх користувачів.
У МВС наголошують:
Сервіс «112» — це можливість отримати допомогу за будь-яких умов, навіть тоді, коли інші канали зв’язку недоступні.
У час війни та постійних викликів такі сервіси рятують життя. Пам’ятаймо, що кожен також може підтримати українських захисників і служби порятунку через надійні та перевірені канали.