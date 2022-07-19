Під час візиту на Тернопільщину 18 липня Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко побував у Тернопільській обласній клінічній лікарні, де нещодавно вперше в області провели операцію з трансплантації серця. Міністр відвідав пацієнта, який отримав шанс на нове життя завдяки донорському серцю.

Ми побачили новий трансплантологічний блок, там де відбулася перша трансплантація серця на Тернопільщині. Це показник того, що інноваційні методи лікування впроваджуються, – зазначив Віктор Ляшко.

Зокрема, ця операція була здійснена за допомогою спеціального апарата, який передало Міністерство охорони здоров’я, повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.

Також ми отримали переносний цифровий рентген апарат, який можна використовувати не тільки під час операції, а й швидко надавати допомогу та ставити діагнози пораненим військовим не виходячи з палати палаті. Це важливо, адже такий процес значно пришвидшує лікування. Коли проводиться рентген, лікар одразу має на моніторі всю інформацію, – розповів він.

Також міністру показали Тернопільську обласну клінічну психоневрологічну лікарню.