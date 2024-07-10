Лише 0,6 відсотка українців можуть дозволити собі усе

А 13 відсотків громадян кажуть, що ледве зводять кінці з кінцями.

На третьому році війни українці починають більш скептично дивитись на події, які відбуваються в країні. Приміром, лише 3% громадян оцінюють економічну ситуацію як позитивну. Більше того — 34% вважають що економічне становище країни найближчим часом погіршиться.

Справи в державі — в хибному напрямку?

Протягом першого року війни більшість українців були переконані, що справи в країні рухаються у правильному напрямку. У вересні-жовтні 2022 року так вважали 51%, а у лютому-березні 2023 року — 61%. Проте після піку оптимізму, який випав на той час, українці стали більш скептичними – констатують у Центрі громадського моніторингу та контролю.

За даними Центру Разумкова, наразі відсоток громадян, які вважають, що справи в країні рухаються у хибному напрямку, — переважає (47,4% проти 32,9%). 74,9% українців вважають, що Україна здатна подолати проблеми та труднощі протягом найближчих років або у більш віддаленій перспективі, і це майже на 10% менше, ніж було наприкінці 2022 року.

Економічні труднощі — у більшості українців

Ситуацію в економіці більшість громадян України оцінюють негативно. Опитування Центру Разумкова свідчить, що лише 3% вважають її доброю або дуже доброю, 30% вважають, що ситуація не погана і не добра, а 64% — погана або дуже погана. Ці показники різняться від показників річної давнини: у лютому-березні 2023 року 55% громадян оцінювали економічну ситуацію, як погану або дуже погану, 37% — як не погану, але й не добру та 4% як добру або дуже добру.

Водночас, 14% громадян оцінюють рівень добробуту власної родини, як добрий або дуже добрий, 47% — як не поганий, але й не добрий, а 37% — як поганий або дуже поганий. Станом на червень 2024 року 13% громадян відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, 37,6% стверджують, що грошей вистачає тільки на харчування та придбання недорогих речей, а 38,5% — що грошей в цілому вистачає, але придбання речей на кшталт телевізора чи холодильника викликає труднощі. 7,8% українців вважають, що живуть забезпечено, але не можуть робити покупки на кшталт квартири чи автомобіля, і лише 0,6% громадян можуть собі дозволити придбати практично все. При цьому, 34,4% громадян вважають, що економічне становище країни в найближчі місяці зміниться на гірше, а 27,8% очікують такої ж динаміки рівня добробуту власної родини.

ЗСУ, волонтери та Зеленський: кому довіряють?

Традиційно після початку війни найбільшу довіру серед громадян мають Збройні сили України. За даними Центру Разумкова, їм довіряють 90% громадян. 81% українців довіряє волонтерським організаціям, 79,6% — добровольчим загонам. Рівень довіри до державних органів влади є вкрай неоднорідним. Позитивний баланс довіри має президент України (довіряють 49,6%, не довіряють — 42,7%), Державна прикордонна служба (70,6% проти 24,9%), Служба безпеки України (60,7% проти 29,4%), рятувальники (78,9% проти 15,8%), Національна поліція (49,1% проти 43,2%). Негативний баланс — у Верховної Ради (довіряють — 19,3%, не довіряють — 76,2%), Кабінету міністрів (21,6% проти 72,8%), чиновників (15,7% проти 78,5%).

Серед політиків найбільшою довірою користується Володимир Зеленський, якому довіряють 53,8% українців, а не довіряють — 37,8%. Також в лідерах — голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (довіряють 45,8%, не довіряють — 32,5%), міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (42,8% проти 35,5%), голова СБУ Василь Малюк (37,9% проти 24,6%).

Найбільше не довіряють українці Олексію Арестовичу (10,5% проти 79,8%), Юрію Бойку (9,1% проти 76,9%), Мар’яні Безуглій (9% проти 68,1%), Юлії Тимошенко (12,9% проти 80%).