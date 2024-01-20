Лісничий з Тернопільщини вимагав майже 40 тис. грн хабара за ялинки

За даними слідства, лісничий пообіцяв місцевому жителю незаконно, не вносячи платежів у касу, придбати саджанці декоративних хвойних дерев та багаторічні ялинки, вирощені в лісництві. Свої послуги чоловік оцінив у 39 700 грн.
Одержання ним 30 000 грн раніше обумовленої суми задокументували правоохоронці.Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.Неправомірну діяльність працівника лісництва викрито прокурорами та слідчими Чортківського РВ ГУНП в області, за оперативного супроводу працівників УСР у Тернопільській області ДСР НП України.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури