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Лісничий з Тернопільщини вимагав майже 40 тис. грн хабара за ялинки

20.01.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Оперативно, Новини, Чортківський район

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Прокурори Чортківської окружної та Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру виконувача обов’язків лісничого одного з лісництв області у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), повідомили у прес-службі прокуратури.
За даними слідства, лісничий пообіцяв місцевому жителю незаконно, не вносячи платежів у касу, придбати саджанці декоративних хвойних дерев та багаторічні ялинки, вирощені в лісництві. Свої послуги чоловік оцінив у 39 700 грн.
Одержання ним 30 000 грн раніше обумовленої суми задокументували правоохоронці.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.
Неправомірну діяльність працівника лісництва викрито прокурорами та слідчими Чортківського РВ ГУНП в області, за оперативного супроводу працівників УСР у Тернопільській області ДСР НП України.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Теги: неправомірна вигода, Тернопільська обласна прокуратура, лісничий

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