Лісничий з Тернопільщини вимагав майже 40 тис. грн хабара за ялинки

За даними слідства, лісничий пообіцяв місцевому жителю незаконно, не вносячи платежів у касу, придбати саджанці декоративних хвойних дерев та багаторічні ялинки, вирощені в лісництві. Свої послуги чоловік оцінив у 39 700 грн.