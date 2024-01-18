Легендарна колядка тернополянина встановила рекорд на Львівщині і допомогла ЗСУ

Під час встановлення рекорду України з наймасовішого виконання колядки «Там во Бахмуті» вдалося зібрати 4,5 млн гривень на «пташки» для ЗСУ – такою приємною новиною поділився автор колядки, тернопільський історик, бард, громадський діяч Олег Вітвіцький.

13 січня у с. Мшанець на Львівщині зібралися 105 вертепів із різних міст та сіл, щоб встановити рекорд із одночасного виконання колядки «Там во Бахмуті». Загалом у встановленні рекорду взяли участь 1259 колядників з восьми країн світу. Його присвятили бійцям 80-ї десантно-штурмової бригади.

Відповідні дипломи отримали ініціатори рекорду – священник зі Стрілківської громади отець Роман Гром та військовий капелан 80-ї бригади Іван Гальо.