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Легендарна колядка тернополянина встановила рекорд на Львівщині і допомогла ЗСУ

18.01.2024

Зоряна Деркач

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Життя, Новини, Тернопіль, Головне, Війна з рф, Духовне, Про це говорять, Тернопільщина, Культура

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Під час встановлення рекорду України з наймасовішого виконання колядки «Там во Бахмуті» вдалося зібрати 4,5 млн гривень на «пташки» для ЗСУ – такою приємною новиною поділився автор колядки, тернопільський історик, бард, громадський діяч Олег Вітвіцький. 

13 січня у с. Мшанець на Львівщині зібралися 105 вертепів із різних міст та сіл, щоб встановити рекорд із одночасного виконання колядки «Там во Бахмуті». Загалом у встановленні рекорду взяли участь 1259 колядників з восьми країн світу. Його присвятили бійцям 80-ї десантно-штурмової бригади.

Відповідні дипломи отримали ініціатори рекорду – священник зі Стрілківської громади отець Роман Гром та військовий капелан 80-ї бригади Іван Гальо. 

Теги: рекорд, допомога ЗСУ, тернополянин, колядка

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