Килимок для йоги та спорту: особливості вибору

Килимок для йоги є необхідним атрибутом під час виконання багатьох спортивних вправ. Він потрібен не тільки на тренуваннях з йоги, а й з пілатесу, стретчингу. Тож від цього аксесуару залежить комфорт та ефективність тренування. Тому важливо підібрати виріб, що буде підходити спортсмену під його потреби.

На килимку можна не тільки займатись спортом, але й зручно вмостившись на підлозі грати в слоти або загоряти на пляжі. Але для всіх цих занять існують різні типи килимків. Перш за все їх обирають за типом матеріалу, але є й інші важливі характеристики.

Основні критерії, за якими обирають килимок для спорту

Серед ключових характеристик вибору килимка для йоги можна виокремити:

зчеплення;

гнучкість;

вологостійкість;

текстура;

розмір;

товщина.

Зчеплення є однією з головних характеристик, які потрібно враховувати при виборі. Бо саме зчеплення гарантує безпеку та комфорт під час тренування. Килимок не ковзає по підлозі, завдяки чому людина почуває себе впевнено при виконанні будь-яких вправ. Добре розтягування килимка означає, що він буде зносостійким та довговічним. У високоякісних виробів є міцний каркас, який дозволяє їм розтягуватись, але зберігати форму.

Для активних занять важливою характеристикою є вологостійкість. Вироби з високою вологостійкістю забезпечують максимальний комфорт для атлетів. Навіть під час активного потіння на тренуванні килимок буде залишатись сухим, його не потрібно буде сушити після тренування. Такий килимок можна брати з собою на пляж, він залишиться сухий навіть після купання.

Текстура килимка визначає, наскільки він буде комфортний. Цей параметр є індивідуальним. Комусь подобається гладка фактура, іншим більш комфортно займатись на килимку з рельєфом.

Щодо розмірів, килимок має бути комфортним для виконання вправ лежачі. Тож варто обирати довжину від 160-170 см. Ідеальним буде килимок на 5-10 см більше вашого зросту. Ширина килимка може бути 45 або 60 см. Краще обирати ширший килимок, щоб було зручно лежати на ньому в будь-якій позі. Товщина килимка може становити від 3 до 12 мм. Якщо обирати тонкий килимок 3-5 мм, він буде твердим, сидіти на такому на пляжі буде зручно, а от займатись в залі не дуже. Для йоги оптимальним буде килимок 6-12 мм.

Матеріали, з яких роблять килимки

На характеристики багато в чому впливають матеріали, з яких виготовлені килимки. Серед популярних матеріалів можна відзначити:

ПВХ (полівінілхлорид). Найпоширеніший матеріал, відомий своєю легкістю, середнім зчепленням, м’якістю та високими амортизаційними характеристиками;

ТПЕ (термопластичний еластомер). Синтетичний матеріал, що відзначається легкістю, м’якістю, пружністю та доброю амортизацією;

Каучук (PER, NBR). Натуральний та синтетичний каучук використовуються для створення професійних йога-килимків з високими показниками м’якості, пружності та зносостійкості;

EVA-піна (етиленвінілацетатна піна). Використовується для виготовлення бюджетних варіантів йога-килимків, що відзначаються м’якістю та пружністю.

Професіонали віддають перевагу йога-килимкам з натуральних волокон, таких як PER та каучук. Для початківців і спортклубів підходять килимки із ТПЕ, а вироби з EVA-піни та ПВХ можна використовувати для занять на природі.