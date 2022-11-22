Критерії вибору ліцензованого казино онлайн

В Україні у 2020 році ухвалено закон про легалізацію азартних ігор. Тому ви можете грати в казино законно і безпечно. Але для цього треба обрати заклад, який має ліцензію. Це документ, що надає право займатися ігорною діяльністю відповідно до українського законодавства. Як знайти такий заклад та що дає для вас, як для гравця, наявність ліцензії, розповідаємо далі.

Який зиск має гравець, який обирає ліцензоване онлайн-казино?

Дозвільна документація – запорука того, що на сайті пропонуються оригінальний софт, а клієнт у разі виграшу отримає гроші. Якщо виникає непорозуміння з онлайн-казино, користувач може звертатися до регулювального органу. В Україні це Комітет з регулювання азартних ігор на лотерей (КРАІЛ). Регулятор перевіряє інформацію та приймає рішення.

Ліцензії на здійснення ігрової діяльності видаються і в інших країнах – Великобританії, Гібралтарі та острові Мен, Мальті, Кюрасао та інших. Проте ми рекомендуємо обирати заклади, дозволені українською КРАІЛ. Тим паче, що їх досить багато. Ви знайдете для себе будь-які розваги, починаючи від Техаського Холдема і, закінчуючи екзотичними live-іграми як-то Mega Sic Bo.

Переваги від користування ліцензійними ігровими майданчиками

Переваги, які має гравець від користування ліцензійним онлайн-казино:

Прозорі умови отримання виграшу – строки, обмеження, комісії;

Дотримання конфіденційності даних клієнта з використанням системи захисту особистих даних та матеріалів, що стосуються транзакцій;

Інформування щодо відсотка виплат за певні ігри та загалом;

Справжні оригінальні програми від провайдерів ігор;

Інформація щодо принципів відповідальної гри;

Правдиві контактні дані. Причому служба підтримки працює цілодобово;

Внесення коштів на рахунок та виведення виграшу за допомогою банківських карт, крипто гаманців, фінансових гаманців.

Для порівняння у Великобританії діє схожий на КРАІЛ орган. Він називається UKGC (United Kingdom Gaming Commission). Ця комісія забезпечує відповідальну гру, мінімізує негативні наслідки від ставок на реальні гроші. На сайтах онлайн-казино, ліцензованих United Kingdom Gaming Commission, завжди є інтегровані програми, які вимагають встановити обмеження часу перебування на сайті, розміру ставок, виграшу та витрат. Цікаво, що комісія обмежує ігорні заклади в наданні бонусів. Це стосується зокрема покупки бонусів під час гри як функції слота.

Як визначити неліцензоване онлайн-казино?

Грати в онлайн-казино, що без ліцензії не рекомендовано. Їх можна визначити по тому, як клієнти отримують дуже привабливі бонусні пропозиції – як-то 500% на кожний депозит. При активації виявляється, що вейджер для отримання виграшу суттєвий – від х60.

Ліцензування ігор та слотів

Розробники ігрового контенту також функціонують згідно з ліцензією. Ви можете знайти автора слота та подивитися на його дозвільні документи. Ліцензія провайдера забезпечує користувачу чесну гру. Слот чи гра працює завдяки генератору випадкових чисел – програмі, що регулярно перевіряється. У ній залучені алгоритми для видачі результатів спінів чи роздачі карт. Зламати або ж втрутитися в роботу ГВЧ практично неможливо. В live-іграх він не використовується. Але тут все відбувається випадково, як в реальному ігровому залі з живим круп’є.

В Україні достатньо ліцензованих ігрових майданчиків. PokerMatch займає пристойне місце серед них, бо окрім усіх переваг наявності дозвільних документів ще й має великий асортимент ігор, а також покер-рум.