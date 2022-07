В останні дні червня між Україною та росією пройшов найбільший від початку вторгнення обмін полоненими. З полону ворога визволили 144 наших військових, більшість з яких – оборонці «Азовсталі» у Маріуполі. Серед звільнених бійців — тернополянин Тарас.

На меткомбінаті його серйозно поранили, тому наразі він проходить лікування в одному з медичних закладів Тернополя. Історію нашого земляка читайте у матеріалі.

Про те, що додому повернулись 144 українських солдати, з яких – 95 захисники «Азовсталі», 29 червня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. За їхніми даними, серед визволених були бійці різних військових формувань: ЗСУ, полку «Азов», Нацгвардії, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби, сил ТРО, Нацполіції тощо.

Майже всі військові мали важкі ушкодження, зокрема вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок тощо. Їм надали медичну та психологічну допомогу.

“20 хвилин” знайшли серед звільнених тернополянина Тараса. Натрапили на допис його товаришок в соцмережі. Дівчата опублікували фото зустрічі з ним, а ще короткий ролик, на якому Тарас знову взяв до рук улюблений інструмент…

– В тебе може виникнути враження, що на фото дюжина внуків, які хочуть поділити спадщину свого діда! Але насправді по центру Тарас, який нещодавно повернувся з полону і зараз проходить лікування. В його ногу на території «Азовсталі» чотири рази поцілив снайпер! Але Тарас не перестає багато жартувати, навіть з кулі, що досі носить з собою «на пам’ять» у нозі.

Я не можу передати словами, які радісні емоції пережила, коли він до рук взяв гітару і знову заграв свої добрі пісні. На мить опинилась разом з ним на офісі до 24 числа. Ось вона – сила музики, яка йде від нього. Нехай кожен почує цей прекрасний голос, який западає у саму душу! – написала Ірина, подруга бійця.

На відео Тарас переспівав відому пісню американського виконавця Джонні Кеша «Hurt». Її слова після пережитого бійцем звучать особливо трепетно: «Try to kill it all away, But I remember everything» («Спробуйте все це вбити, але я все пам’ятаю»).

Розмовляючи з Тарасом, ми заздалегідь запитали, чи можна торкатись теми його перебування на «Азовсталі», а згодом – у російському полоні. Він відповів, що поки не бажано. Ще не час…

Поїхав до Маріуполя, як доброволець

Тарас з юнацьких літ полюбляє музику. Він ніде спеціально не вчився цьому, самостійно освоїв гру на гітарі. Розповідає, що знайомі у Тернополі часто запрошували його виступати на творчі проєкти.

– Раніше були зустрічі КБК («Кава без кофеїну»). Інколи я на вулиці граю. Точніше, грав. До війни… Насправді, хочеться займатися музикою більш професійно. В майбутньому хочу розвиватись у цьому плані. Головне не зупинятися, а там буде видно! – говорить хлопець.

Цікаво, що коледж свого часу він закінчив за спеціальністю «касир у банку». З офісного працівника Тарас перетворився на військового після початку війни.

– Раніше я займався музикою. Планів вступити до лав Збройних Сил не було. Вторгнення росії 24 лютого стало для мене своєрідним рубежем, коли бойовий дух, патріотизм та переживання за рідну землю, за Україну взяли своє. Почалась мобілізація, і я подався в тероборону, – ділиться він.

Невдовзі збирали добровольців, які б не побоялись завезти гуманітарну допомогу (медикаменти, харчі та необхідні речі) оборонцям «Азовсталі» в Маріуполі. Металургійний комбінат на той час інтенсивно атакував ворог.

– Я попросився поїхати, і мене взяли. Це не було примусово, лише за власним бажанням, – додає військовий Тарас.

«Від твоєї роботи залежить життя побратимів!»

Тернополянин говорить, що хоча й не мав спершу всіх потрібних знань, та воювати йому було не складно. Крім того, у теробороні проходив бойову підготовку.

– Направду, оця підготовка і коли ти перебуваєш на справжньому завданні – це зовсім різні речі. Тобто, те, що я побачив насправді у Маріуполі, далеке від теорії, якої нас навчали. Там слід бути готовим до всього! – каже нам Тарас.

В теробороні, за словами бійця, особливий графік. Вранці підйом, розминка та біг, далі сніданок. Опісля заняття: відпрацьовували надання домедичної допомоги, вчилися користуватись зброєю та воювати в команді. Все це тривало упродовж дня. Натомість на «Азовсталі» своя дисципліна…

– Там були бойові виходи, треба було працювати на повну. До Маріуполя я не воював у «гарячих» точках. Це був мій перший досвід! Ми мали хороших командирів, котрі все докладно пояснювали. Ти швидко вникав у військову справу. Віддають наказ – виконуєш! Такого, як «не можу» чи «не хочу», не існує. Від твоєї роботи залежить життя побратимів на позиціях. Потрібно було стримувати страх, нести службу чітко й ретельно, – пояснює захисник.

Тарас на «Азовсталі» виконував обов’язки рядового солдата, а ще був стрільцем. Стрільбу освоїв під час підготовки у ТРО. Поступово довелось ознайомлюватись з іншою зброєю і виходити з нею на завдання.

– «Базу» я якусь мав, а вже на місці була практика. У Маріуполі пройшли мої швидкі бойові навчання, – усміхається тернополянин.

Після одужання повертається на фронт

До лікарні на реабілітацію Тарас потрапив майже 1,5 тижні тому, після звільнення з ворожого полону. Зараз відходить від складної операції.

– У ногу кілька разів влучив снайпер. Завдяки старанням лікарів відчуваю себе чудово. Помалу поправляюсь, пробуватиму ставати й ходити, – каже боєць.

Дізнавшись про те, що містяни масово поширюють відео, де він грає на гітарі й співає, Тарас абсолютно не здивувався. Таке для нього не вперше, сміється, мовляв, реакцію мав звичайну. Інші ролики та фотографії з музичних виступів, на жаль, втрачені. Телефон загубив у Маріуполі.

– Після одужання далі працюватиму! Від військового обов’язку я ж не звільнений! Повернусь на фронт! Роботи ще багато! – ділиться планами військовий на завершення нашої розмови.