“Розумієте, чого я веду, так? Якщо «Динамо» і наважиться на зміну тренера, до якої у нещодавній дискусії з Миколою Решнюком закликав Саша Сажко, то зараз. Далі розпочнеться найщільніший і найвідповідальніший місяць у плані перспектив клубу в сезоні. Намагатися влаштовувати шокову терапію під час нього ризиковано навіть за мірками азартного Ігоря Суркіса.

Важливо проговорити: зараз – найкращий момент для зміни тренера, бо у нової людини буде хоча б час поринути у те, чим і як живе «Динамо». Попрацювати з тими, хто не поїде до збірних, подивитися достатньо матеріалу на тих, хто поїде, та зібрати все це до купи, у якесь бачення. Але ще важливіше сказати: те, що зараз найкращий момент для змін, не означає, що Луческу варто змінювати.

Насамперед тому, що тренера-іноземця зіставного класу в Україну (та хоч би й у Польщу) зараз не заманиш. Перспектива працювати з умовними андрієвськими в країні, де йде війна, мало кого збуджує. А грошей, щоб зацікавити когось якщо не сильнішого за Луческу зараз, то у перспективі, у власників клубу немає.

Щодо тренера-українця, то людину зі сторони Суркіси не покличуть, а отже тут ми побачимо хіба чергове динамівське серце. Застрибувати в екіпаж на ходу дуже складно, а отже, потрібно брати когось із тих, хто вже в клубній системі. Чи варто міняти Мірчу на, скажімо, Гусєва, з яким у румуна нібито конфлікт? Є сумніви. Ті, хто вже є в системі клубу, так саме несуть відповідальність за поточні проблеми команди.

Тому я б все ж таки дав Мірчі попрацювати в жовтні та листопаді. Якщо в нього є сили, звичайно. Бо з АЕК, коли його показували наприкінці гри, здавалося, що румун уже сам просто посміхається від безсилля. Це стан, коли ти бачив усе у футболі, знаєш, що відбувається з командою, розумієш, що показане їй на полі далеко від того, на що вона була здатна. Але нових гравців тобі не підвезуть, кілька основних, на кого ти розраховував, зламані чи ще не набрали форму після травм, а команда просто у ямі. Навіть ямах – фізичній та емоційній. І останнє помітно важливіше.

Коли в тебе за домашній матч проти номінально найслабшої команди групи, яка починає вести в рахунку на 8-й хвилині, набирається два удари в ворота і три повз, то це говорить і про якість гри, і про настрій гравців. Ця версія «Динамо» просто не знала, як підступитися до воріт кіпріотів, а здалеку боялася бити – симптоматично, що чи не найгостріший удар з відстані завдав Сирота, а не хтось з футболістів атаки.

Як здається, основна причина всіх ям – те, що команда втратила велику мету у вигляді потрапляння до Ліги чемпіонів. «Динамо» на шляху до цього зайшло навіть далі, ніж можна було розраховувати і після втрати реальних шансів на це просто втратило орієнтир. Вигоріло, як щодня вигорають тисячі людей, що не можуть знайти для себе мотивацію.

І байдуже, скільки хто тут заробляє, це ж проблема, яка не залежить від того, скільки грошей залітає на твою картку наприкінці місяця. Потрібна нова ціль – і якщо Луческу з усім його вмінням в ігри розуму не може вкласти її футболістам у голови, то це має зробити хтось інший.

Просто не новий тренер, а новий психолог чи психотерапевт. Якісних фахівців цього плану в Україні власникам клубу зараз буде знайти дешевше (факт) та простіше (гіпотеза) за якісних тренерів європейського рівня. Не ходити зі свічками в церкву (хоча це їхнє право), не збиратися на чоловічі розмови без тренерів (хоч і це не завадить), а попрацювати з фахівцем не з футболу. Цьому «Динамо» така людина, здається, потрібна більше, ніж новий тренер.

Людина, яка могла б розслабити гравців, допомогти їм повірити в себе, перезавантажитись емоційно. Так, вона не навчить Бесєдіна знаходити позицію для удару та бити по м“ячу як Голанд, а Сидорчук не почне роздавати передачі у стилі де Брюйне. Але свіжі емоції зараз для цієї команди важливіші за свіжі ідеї на полі. Гравцям треба повернути задоволення від того, чим вони займаються, ту емоцію, заради якої вони колись пацанами йшли грати надвір.

Те, без чого у єврокубках не обіграти навіть АЕК.”