Хотів покататися: на Тернопільщині п’яний юнак поцупив “Жигулі”

Близько опівночі група реагування патрульної поліції зупинила автомобіль, водій якого порушив правила комендантської години. Спілкуючись із кермувальником, правоохоронці відчули різкий запах алкоголю. Документів на авто у порушника не було. У ході перевірки стало відомо, що транспортний засіб марки ВАЗ-21099 належить іншій людині.
Господар автівки – житель сусіднього села. Чоловік залишив автомобіль на подвір’ї у свого знайомого. Увечері до товариша прийшов 18-річний сусід і після розпивання спиртних напоїв “гість” заліз до чужого ВАЗу, завів дротиками авто та поїхав кататися. Саме під час “розваг” його зупинили правоохоронці.
За їзду і стані алкогольного сп’яніння юнак відповідатиме згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України, а за привласнення чужого автомобіля постане перед судом відповідно до статті 289 ККУ.