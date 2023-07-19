Хотіла отримати допомогу, а втратила 14 тисяч: на Тернопільщині діють шахраї

На 14 тисяч гривень «кинули» мешканку Тернопільського району шахраї.

Жінці – 62 роки, зазначають у поліції. У соцмережах вона натрапила на оголошення про надання допомоги. «Допомога від ООН кожному громадянину України» – йшлося в ньому.

Пенсіонерка зайшла за наданим посиланням, вказала свої анкетні дані та пароль банківського додатку. Опісля, їй надійшло повідомлення про списання 14 тисяч гривень.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження.

Як не потрапити в пастку аферистів

Щоб розпізнати подібні злочини та вберегти свої кошти, варто пам’ятати:

не довіряйте оголошенням в соцмережах та повідомленням, які надходять на мобільний та обіцяють будь-які виплати.

не переходьте за посиланнями, які надходять вам у повідомленнях;

не вводьте реквізити та конфіденційні дані платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;

отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Якщо оформляли допомогу, очікуйте сповіщення про нарахування в застосунку вашого банку або на порталі чи в застосунку Дія.

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