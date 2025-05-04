Хочеш знати правду? Унікальне відеозвернення Сил спеціальних операцій ЗСУ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України пішли на безпрецедентний крок! Вперше в історії бійці одного з найтаємничіших родів військ вийшли у світ без балаклав.

Офіцери-спецпризначенці, сержанти та солдати, кожен з яких має свою неординарну історію, свідомо відкрили обличчя, аби максимально наблизитися до суспільства. Представники різних елітних підрозділів, які як до повномасштабного вторгнення, так і з лютого 2022 року виконують надзвичайні і найскладніші місії на передовій та за лінією фронту, виступили за участі 5 центру рекрутингу із вражаючими відеозверненнями.

Коли ти чуєш про ССО, бачиш відео їхніх резонансних виходів і світлини дуже крутих спеців, важко уявити, що ти здатен стати частиною цієї сім’ї. Але меседж героїчних амбасадорів ССО, які ще недавно були звичайними бухгалтерами, акторами, спортсменами, айтівцями, фермерами, дозволяє переконатися — усе реально.

Хочеш знати всю правду про ССО? Вона — у цьому відео!

«13-й» (старший оператор 3-го полку ССО): «Мені теж страшно. Коли їду на позиції. Коли чую вибухи. Але мені страшніше за мою родину, яка вдома. За маму, яка не спить ночами. За тата, який ховає тривогу. За дитину, яка питає: «Тату, коли ти повернешся?» Я не герой. Я просто не можу по-іншому. Хочеш знати правду? Я воюю не за себе. Я воюю за них».

5 центр рекрутингу:

сайт

facebook

instagram

telegram канал

Телефон: 0800357174

Адреси офісів ССО Рекрутинг:

Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 1.

Дніпро, проспект Олександра Поля, 2.

Хмельницький, вул. Соборна, 16. ЦНАП.

Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 53/35.