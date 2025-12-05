Хлопці з 28 ОМБр – це «Боги війни» та «ландшафтні дизайнери»

У арти мало романтики, хіба можна вважати романтичними холодні ранки, вічний бруд під ногами, збиті пальці, важкі ящики з БК і той короткий момент, коли ствол видихає вогонь — і чужі плани розлітаються на шмаття.

Хай сьогодні всюди дрони, тепловізори, супутники — але коли треба вирішувати швидко, – слово дають гарматам. Вони були, є і будуть нашим старим добрим способом пояснити ворогу, що його тут ніхто не чекав.

Артилеристи 28 ОМБр знають своє ремесло. І коли вони роблять свою роботу, ландшафт під ногами ворога стає рівнішим, ніж його впевненість.