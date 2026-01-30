Готівки побільшало, копійки зникають: що відбувається з грошима українців

У гаманцях українців – майже 926 мільярдів гривень готівки. Ще більше зберігається на рахунках у банках. Щоправда, клієнти цих установ не поспішають перекладати гроші із карткових рахунків на депозити. Які ще тенденції панують на ринку, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

926 млрд гривень в обігу

У 2025 р. обсяг готівки в обігу зріс на 103,9 млрд гривень – це на 12,6% більше, ніж роком раніше. Станом на 1 січня 2026-го в гаманцях українців перебуває 926,3 млрд гривень. За даними Національного банку, прискорення темпів зростання готівки пов’язане з відновленням економічної активності. «Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення інфляції», – йдеться в повідомленні НБУ.

Щоправда, на поширення готівки також вплинули інтенсивність російських атак, зокрема, по об’єктах енергетики. Адже це спонукає багатьох українців робити запас готівкової гривні.

Найпопулярніші банкноти та монети

Нині в обігу – 2,6 млрд банкнот, а також 15,2 млрд монет. Отож на одного українця припадає приблизно 64 банкноти і 193 монети. Найбільше на руках у людей 500-гривневих банкнот, найменше – 50-гривневих.

Щодо монет, то найпоширенішими є одногривневі, найрідше трапляються номіналом 10 гривень.

Копійки на шаги

У Нацбанку нагадують, що з 1 жовтня 2025 р. розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Пояснюють – вони припинили відігравати суттєву роль у розрахунках. Натомість вилучення дасть змогу скоротити витрати держави на їхнє виготовлення та обслуговування.

Водночас 50 копійок досі зберігають попит. Щоправда, їм на зміну вже скоро може прийти нова монета – шаг. Відповідний законопроєкт Верховна Рада проголосувала у першому читанні у грудні минулого року. Згідно із документом, копійки з обігу не вилучатимуть, вони із шагами «ходитимуть» паралельно. Як пояснили в НБУ, в Україні в готівковому обігу перебуває 1,5 млрд монет номіналом 50 копійок. Щоб підтримувати їхню належну якість, щороку потрібно докарбовувати близько 30 млн штук. Цю частину і планують замінювати шагами. Наразі в Нацбанку очікують на остаточне голосування парламенту з цього питання.

Гроші на рахунках

Станом на 1 грудня минулого року сума на банківських рахунках фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців) сягнула 1 552,8 млрд грн. «У другому півріччі зарплати в приватному секторі, за оцінками на основі даних банків, надалі зростали темпами понад 20% на рік. Цьому сприяли подальше зниження безробіття та підвищення середньої заробітної плати. Зростання доходів дає змогу населенню більше заощаджувати. Спостерігається приріст коштів населення на поточних рахунках та депозитах у банках», – зазначають аналітики Національного банку.

Розмір гривневих депозитів збільшується значно швидше, ніж валютних. І хоча серед валютних вкладів першість і далі тримають доларові, частка євро поступово зростає: у вересні 2025 р. сягнула 33%.

Водночас, попри загальне зростання заощаджень, темпи приросту сповільнюються. «Кошти населення в усіх валютах за рік збільшилися на 15%, гривневі вклади зростали лише незначно швидше. Це найнижчі темпи припливів гривневих коштів до банків за період повномасштабної війни, і менші, ніж до 2022 року», – йдеться у Звіті про фінансову стабільність за грудень 2025 року, який цитує видання Мінфін.

Більше того – понад 70% грошей українців у банках зберігаються на карткових або поточних рахунках. При цьому станом на 1 грудня менш як 1% вкладників контролювали 51,45% усіх банківських заощаджень населення. Йдеться про клієнтів із вкладами понад 600 тисяч гривень – саме їхня частка за останній рік зросла. Натомість сума коштів, що належать власникам найдрібніших вкладів (від 10 до 200 тисяч гривень), зменшилася: з 29,55% у грудні 2024 р. до 27,22% у грудні 2025-го.