Господар: Можна висівати після Благовіщення

Виглянуло сонечко, і дачникам та городникам уже кортить вийти на земельні ділянки і посіяти по рядочку чогось надраннього. Хтось має тепличку, хтось парничок, хтось шматок арговолокна. Але є й такі, які хочуть садити, сіяти відразу у відкритий грунт. Які культури є холодостійкими?

Пастернак

Він не лише стійкий до заморозків, а й спокійнісінько зимує під снігом. Ранньою весною забезпечує нас першими свіжими коренеплодами. Головне – встигнути викопати корінці до початку росту.

Сіють пастернак рано навесні. Мінімальна температура для проростання насіння +2…+3°С, а оптимальною вважається +16…+18°С. Перші паростки з’являються приблизно на 20-25 день. Молоді рослини витримують заморозки до -5°С, а дорослі навіть до -8°С.

Найкраще пастернак зростає в прохолодну погоду у добре зволоженому грунті.

Редис

Його завжди садили раніше за інші овочі, адже насіння прокльовується при +2…+4°С. А якщо температура буде близька до ідеальної (+15…+17°С), то перші паростки з’являться вже за 4-6 днів після посіву. Щоб прискорити проростання, насіння замочують на 24 години.

Паростки редиски витримують короткочасні заморозки до -2…-3°С. Дорослі рослини ще витриваліші: їм не страшні морози -5…-6°С. Редис взагалі полюбляє прохолоду. Спека призводить до стрілкування рослин.

Морква

Ще одна холодостійка культура, яку намагаються посіяти на початку квітня. Паростки моркви зазвичай з’являються на 14-16 день після посіву. Цей процес можна прискорити спеціальною обробкою насіння. Висівають його у пухкий грунт – у борозенки глибиною до 3 см по насінині, дотримуючись відстані 3-4 см. Робота копітка, зате потім проріджувати не доведеться.

Ріпа

Цей казковий овоч непогано переносить як холод, так і спеку. Висівають його дуже рано – від кінця березня до початку травня. Насіння починає проростати при температурі +1…+3°С, але паростки з’являться, коли потеплішає до +5…+6°С. Юні проростки ріпи витримують заморозки до -3…-4°С.

Рукола

Належить не лише до холодостійких, а й до скоростиглих зелених культур. Її цінуєть за незвичайний смак, що перетворює будь-який салат у вишукану страву середземноморської кухні.

Навесні руколу можна сіяти, починаючи з кінця березня. Щоб завжди бути з урожаєм, посіви рекомендують проводити кожні два тижні аж до середини літа.

Насіння проростає при температурі повітря +9…+10°С. Заглиблюють його в грунт на 2-4 см. Руколі потрібен простір, в тісноті вона грубіє і дрібніє, тому між рослинами бажано дотримуватися проміжку 8-10 см.

Шпинат

Починає рости при +2…+3°С. До речі, проростання можна прискорити, замочивши насіння у воді на дві доби.

Юні сіянці легко переносять короткочасні заморозки до -6°С. Для нормального росту і розвитку шпинату потрібна температура +15…+18°С.

Шпинат краще сіяти навесні і добре поливати. Нестача вологи і спека призводять до передчасного цвітіння.

Листовий салат

Ніжні листя салату витримують зниження температури до -6°С. При посіві насіння намагаються не заглиблювати в грунт (максимум на 1 см). В прохолодному (+12°С) ґрунті салат сходить за 7-8 днів. Всі салати світло- та вологолюбиві.

А ось особливого тепла їм як раз і не потрібно. При температурі вище +20°С або в сильному затіненні рослини швидко зацвітуть, а листя стане гірким й абсолютно непридатним до вживання.

Горох

Гороху теж не потрібно багато тепла. Температурний мінімум для пробудження його насіння – це +1…+2°С. А в ґрунті, прогрітому до +10°С, горох проростає за 3-7 днів. Молоді пагони гороху можуть вижити при -4…-6°С. Проте заморозки послаблюють рослину і значно знижують її врожайність.

Петрушка

Петрушка теж не боїться холодів. Її можна сіяти рано, одночасно з морквою. Насіння починає проростати при температурі +3…+4°С. Але через ефірні олії на поверхні насінини дуже довго сходять. Навіть при оптимальній температурі (18…20°С) перші паростки з’являються через два тижні. І чим холодніше, тим довше сходить насіння. Прискорити проростання можна промиванням його в теплій воді або замочуванням на вологій тканині.

Паростки переносять заморозки до -9°С. Повноцінний кущ петрушки витримує морози -10…-12°С. І коріння, і листя петрушки чудово зимують під снігом. А з настанням весни радують дачників першою зеленню.

Кріп

Його комфортний температурний діапазон – це +16…+17°С. Навіть коли стовпчик термометра коливається між +5…+8°С, листя кропу продовжують зростати.

А ось у спекотну погоду ця культура швидко втрачає соковитість, грубіє і не зростає, а намагається швидше випустити парасольки.

Насіння кропу зазвичай замочують на 2-3 дні. Потім просушують і висівають у грядки.

Селера

Попри те, що селера відрізняється непоганою холодостійкістю, стеблові та кореневі сорти зазвичай вирощуються розсадним способом. А все тому, що довго зростає. Насіння на розсаду починають сіяти вже в лютому. Для появи дружніх паростків доведеться підтримувати температуру від +18 до +25°С.

У грунт молоді сіянці можна пересаджувати, коли середня добова температура повітря встановиться не нижче +10°С. Паростки селери виживають при -4°С, але все-таки тривалий вплив низьких температур призводить до цвітіння у перший же рік життя. Дорослі рослини не бояться короткочасних осінніх заморозків до -7°С, зимують під снігом і швидко дають нову зелень навесні.