Голова Тернопільської обласної ради Михайло ГОЛОВКО: «Найскладніший рік, який показав, чого ми варті»

Традиційно наприкінці року голова Тернопільської обласної ради підбиває підсумки. Збирає журналістів і розповідає про все, що вдалося зробити за рік, найбільші успіхи, досягнення, ну і, звісно, про якісь негаразди, котрі неодмінно вдасться залагодити наступного року.

Так було і торік. Як нині, пам’ятаю цю зустріч. Стільки задумів, планів, стільки добрих справ! Та клятий москаль все переінакшив. 24 лютого кожен українець поставив собі мету – не лише вижити, а й вигнати московську нечисть з нашої священної землі.

Дорогі читачі, вже й добігає до завершення важкий, болючий 2022 рік. Тернопільщина, хвала Богу й українським військовим, і надалі активно працює в тилу, роблячи усе можливе, щоб допомагати біженцям з місць, де точаться жорсткі бої, воїнам, що мужньо боронять нашу землю. Ми зустрілися із очільником області Михайлом Головком, щоб розпитати, як вдалося стабілізувати ситуацію в нашому краї в такий нелегкий час, про важливі закордонні поїздки та перспективи на майбутнє.

Життя в інших реаліях

«Як і для всієї країни, так і для нас цей рік видався найскладнішим за всю новітню історію України. Та ми, як і всі українці, працюємо для перемоги! Зокрема, чимало наших депутатів стали на захист Батьківщини, інші – волонтерять. Щоб підсилити оборону Тернопільщини, обласна рада ініціювала створення добровольчого батальйону «Тор», який захищає небо над нами», – розповів Михайло Йосифович.

Ми запитали в голови, чи вдалося бодай щось із задуманого минулоріч втілити у життя, та де беруть кошти на повноцінне функціонування життя в області ще й допомогу людям, котрі втікають в наш край від війни.

«Певна річ, цьогоріч у нас були грандіозні плани. Ми мали займатися будівництвом доріг, мостів, шкіл, садочків, спортивних об’єктів. Під ці проєкти були закладені кошти у бюджеті. Але прийшла війна і все перекреслила. Всі кошти пішли на оборонну сферу. Відповідно, ми суттєво скоротили видатки на комунальні заклади і щодо виконання наших програм тощо. Довелося жити зовсім в інших умовах. Першочерговим завданням у нас стало – допомога військовим, біженцям. З 24 лютого ми працюємо 24 на 7. Сформували штаб ради оборони області, який вирішує всі нагальні питання. Посортували понад 200 тонн гуманітарної допомоги. Придбали і передали на передову автомобілі. Закуповували квадрокоптери, тепловізори, пристрої нічного бачення тощо. Окрім того, регулярно перевозимо на передову продукти харчування, медикаменти, одяг, амуніцію, гостинці від рідних… Ми повністю переформатували свою роботу, і працюємо лише з думкою про перемогу!»

12 депутатів захищають нашу землю від ворога

Михайло Головко додав, що, попри непрості виклики воєнного сьогодення, найвищий представницький орган краю залишається вірним своїм виборцям, стоїть на патріотичних і демократичних позиціях. Усі фракції, що представлені в раді, працюють спільно на благо як Тернопільщини, так і України.

«Ми продовжуємо приймати важливі рішення для забезпечення повноцінної життєдіяльності області. Шукаємо можливості для поліпшення матеріально-технічних умов в усіх сферах, впроваджуємо соціально-економічну та культурну програму… Та, попри наші щоденні досягнення, долаємо пекучий біль втрат. Щодоби отримуємо сумні звістки з фронту. Виборюючи нашу незалежність, гинуть кращі з кращих. Трагічно пішов у засвіти депутат обласної ради, великий патріот України Іван Мурин», – зазначив очільник краю.

Голова повідомив, що сьогодні воюють 20% депутатів Тернопільської обласної ради. Зокрема – Степан Барна, Тарас Юрик, Олег Валов, Валерій Чоботар, Любомир Крупа, Володимир Гач, Василь Деревляний, Тарас Дячун, Богдан Бутковський, Олег Люблінський, Марія Чашка, Василь Чашка.

«Вони без остраху та жодних вагань, з твердою вірою у перемогу України взяли до рук зброю і визначили для себе першочергове завдання – захистити рідну землю від загарбника та забезпечити гідне майбутнє наступним поколінням».

Робота комунальних закладів під час війни

Як розповів очільник краю, після початку широкомасштабної агресії 64 працівники комунальних закладів області були мобілізовані, 17 пішли добровольцями до лав ЗСУ, 130 вступили до територіальної оборони чи добровольчих батальйонів у громадах області. У посиленому режимі працювали медзаклади краю. Зокрема, 6920 військових ЗСУ, територіальної оброни, добровольців, внутрішньо переміщених осіб отримали меддопомогу чи перебували на стаціонарному лікуванні в комунальних закладах охорони здоров’я краю. Також 3286 осіб, переміщених із зони бойових дій, отримали притулок у комунальних установах краю. У понад 20 закладах створили волонтерські штаби, пункти приготування їжі тощо. Зауважимо, що 34 переміщених особи працевлаштовані в обласні комунзаклади.

«Хочу висловити щиру подяку усім жителям краю, хто долучається до волонтерства та щоденно робить усе, щоб полегшити непросте перебування наших мужніх військових на фронті. Зазначу, що працівники об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст нашої області активно надавали і надають допомогу ЗСУ, теробороні та людям, що перебувають у зоні бойових дій. Готують та відправляють продукти, активно займаються плетінням маскувальних сіток, виготовленням протитанкових «їжаків», буржуйок, саперних «кішок», вловлювачів розтяжок для саперів, клямбо для виготовлення бліндажів, мобільних столиків, шиють робочий одяг. І щодня у молитвах просять Бога про опіку для наших воїнів та довгоочікувану перемогу».

Пошук інвесторів та закордонних партнерів

Через війну рік, що минає, став найскладнішим. Російське вторгнення повністю зруйнувало звичайні економічні відносини, у тому числі й зовнішні. Попри усі труднощі, керівництво нашого краю продовжує розвивати міжнародне та міжрегіональне співробітництво в економічній, культурній та освітній сферах. Певна річ, у надскладних умовах війни низку запланованих офіційних зустрічей з іноземними делегаціями було скасовано. Однак з метою сприяння розвитку зовнішньоекономічного співробітництва й залучення інвестицій, міжнародної технічної і гуманітарної допомоги для подолання наслідків військової агресії у місцях ведення бойових дій, допомоги ЗСУ та внутрішньо переміщеним особам голова облради провів важливі зустрічі та неодноразово побував за кордоном.

«Розуміючи, що не можна замкнутися лише в своїй області, почав шукати підтримку та нових партнерів у різних країнах світу. Влітку здійснив перший виїзд за кордон. А саме – на форум «Три моря», що відбувався у Польщі. Там підписали угоду про співпрацю, згодом отримали гуманітарну допомогу. Також щиро вдячний і німецьким партнерам, які передавали нам медичне обладнання…»

Голова облради, щоб розвіяти усі міфи і недомовленості, наголосив, що усі поїздки здійснював за власний рахунок, не витрачаючи ні копійки з обласного бюджету. Михайло Йосифович каже, що розумів, наскільки важлива у сьогоднішній складний час спонсорська допомога і підтримка країн «Великої сімки», зокрема Канади.

«На запрошення Канадсько-української торгової палати представив Тернопільщину у бізнес-конференції Rebuild Ukraine. Від імені Тернопільської обласної асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини» підписав Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Канадсько-українською торговою палатою. Приємно, що на запрошення посла Канади Лариси Галадзе (батько пані Лариси – уродженець Підгаєць) побував на парафії, де служить її батько, поспілкувався з отцем Романом та пані Іриною. Вони з початку воєнного вторгнення допомагають українцям, збирають довкола себе однодумців. «Це неймовірні люди, і я надзвичайно радий нашому знайомству, вірю, що невдовзі прийматимемо і їх на рідній землі під мирним українським небом».

Михайло Йосифович розповів, наскільки важливі ці закордонні поїздки. Потрібно думати на перспективу, працювати над розвитком нашого регіону. У нас є чимало цікавих напрямків, які варто розвивати, не лише туризм. Треба зробити максимум, щоб наш бізнес вийшов, скажімо, на канадський ринок, зробити усе можливе, щоб реалізовувати нашу неперевершену крафтову продукцію у різні країни світу.

«Також під час бізнес-конференції в Канаді обговорили інвестиційні проєкти, спрямовані на відбудову та модернізацію України у галузях сільського господарства, будівництва, інфраструктури та енергетики. Зазначу, що наша країна має безпрецедентну підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, на відновлення України очікується орієнтовно понад 800 млрд доларів».

Заборона ворожої структури – Московського патріархату

Від питань економічних поступово перейшли до релігійних.

Нагадаємо, цьогоріч у серпні депутати обласної ради одноголосно підтримали звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо діяльності церкви московського патріархату.

«Питання російської церкви «Свобода» піднімала ще з початку 1990-х років. Завжди вважали цю церкву ворожою, адже вона працює на кремль. Ми вимагали перейменувати її на – Російська православна церква в Україні. Вже було рішення Міністерства юстиції, але його заблокували на рівні Київського окружного адміністративного суду. Я ж вважаю, що церемонитися немає сенсу. Будь-які, без винятку, російські структури, громадські, бізнесові чи релігійні мають бути заборонені на території України. Дякую депутатському корпусу, активістам, які зібрали уже майже 100 тисяч підписів на підтримку законопроєкту про заборону московського патріархату. Ми націлені на результат і таки доб’ємося того, щоб парламент зрештою ухвалив такий закон. Уряд має забрати в МПЦ всі наші святині, зокрема Почаївську лавру, і передати Українській церкві».

Першочергові завдання на наступний рік

Я, як і всі українці, дуже хотів би, щоб наступного року ми святкували таку бажану, вимолену, виплакану, виборену, заслужену перемогу. Важко сказати, як будуть розвиватися події, ми й надалі працюватимемо у тих умовах, що диктуватиме реальність.

Тернопільська обласна рада була, є і буде захисником незалежності та цілісності України, поборником інтересів краян. На наступний рік заплановано чимало зустрічей, поїздок, залучення інвесторів тощо. Прикро, звісно, що поки ми призупинили весь процес відновлення доріг в селах, допомоги фермерам, будівництва шкіл, садочків, спорткомплексів. Розуміємо, що зараз це все не під силу… Насамперед, хочемо втілити в життя програму допомоги сім’ям військовим.

У нас є чимало цікавих ідей та задумів, яких ми поки що не будемо розкривати.

Побажання голови обласної ради Михайла Головка

Дорогі краяни, бажаю вам залишатися такими, як ви є, вірити в себе. Пам’ятайте, найтемніша ніч – перед світанком. Як би нам зараз не було важко, наша незламність неодмінно приведе до успіху. У нас нема іншого варіанта. Бо якщо ворог припинить воювати, то настане мир, якщо ж ми складемо зброю, то втратимо нашу державу, самих себе.

Нині, на завершення 2022 року, вже чітко видно, що лише гуртом, не сподіваючись ні на кого, маємо продовжувати реагувати на воєнні загрози і спричинені ними суспільно-економічні проблеми.

Бажаю усім українцям, щоб новонароджене Дитятко принесло в домівки мир, спокій і тепло. Божої опіки, мирного неба, незламності і непохитної віри у світле майбутнє нашої Батьківщини.

Все буде Україна!

Авторка: Зоряна ДЕРКАЧ