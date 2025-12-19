19.12.2025 16:46

Георгій Хвістані розповів про формування та розвиток напрямку безпілотних систем у 58 ОМПБр

19.12.2025

Руслан Іннак

Новини, Україна, Теми

Начальник штабу батальйону безпілотних систем Георгій Хвістані на псевдо «Армані» в ефірі радіо «Байрактар» про формування та розвиток напрямку безпілотних систем у 58 ОМПБр, а також результати роботи за два роки

Повний випуск за посиланням: https://www.radiobayraktar.ua/ranok/1001-baza-58-ompbr/

Якщо ви теж хочете проходити службу в одному з кращих підрозділів як на бойових, так і не на бойових посадах – зателефонуйте або напишіть нашим рекрутерам за номером +380 63 266 2752 (WhatsApp, Signal, Telegram).

Теги: 58 ОМПБр, рекрутинг, безпілотні системи

