Футзальна ліга: результати поєдинків Вищої ліги

24 січня відбулися чергові поєдинки 13-го туру Тернопільської футзальної ліги сезону-2025/26 у Вищій лізі.

Пропонуємо результати поєдинків.

«Поділля 0352» (Велика Березовиця) – «Вікнини» (Вікно) – 5:1, «OPEN TECK» (Тернопіль) – «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – 2:6, ФК «Тернопіль-Ветеран» – МФК «Тернопіль» – 1:1, «Вікторія» (Великі Бірки) – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 1:1.

Після цього туру турнірну таблицю очолює «Гермес-7-ФАТ», в активі якого 32 очки, на другій і третій сходинках – «Тернопіль-Ветеран» і МФК «Тернопіль», які мають по 30 залікових пунктів.