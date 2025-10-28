Фейковий анонс вибухнув у X: Мамонтовий блокчейн, срати на ходу та еволюція без гріха

В інтернеті шириться кумедна фейкова інформація, яку розповсюдили невідомі хакери. Так, в соцмережі Х користувачі опублікували анонс події за участі російської дипломатки Марії Захарової, Дмитра Медведєва та інших російських злочинців і посіпак.

Про це розповідає NewsWeek

На перший погляд повідомлення начебто не відрізняється від звичних анонсів — але під виглядом офіційної події приховується найкумедніше. А саме — учасники форуму.

Так, як вказується в оголошенні, у псевдосаміті мають прийняти участь якутські кріпто-шамани з лекцією на тему “Мамонтовий блокчейн: духи проти скаму”.

Дмитро Медведєв мав би прочитати лекцію на тему: “Стадії розкладу і деградації особистості, як протистояти підлому Заходу і приборкати своїх демонів”.

Православні атеїсти з храму Святий Дарвін мали б виступити з промовою “Еволюція без гріха, єврейський фольклор або мистецтво мочитися в натовп”.

Виступ генерала козачого отаманства в оголошенні називається: “Як в козачому бою срати на ходу та не замазати портки”.

А от голова громадського руху “загін путіна” присвятила б свій спіч на панельній дискусії питанню “Плєш не гріх, боротьба в совбезі, або як протистояти проклятим піндосам та їх підлим витівкам у під’їздах”.

Наразі достеменно не відомо, чи якось офіційно прокоментувало міністерство закордонних справ росії цей фейк про “саміт уродів”, а також чому даний жарт почали активно розповсюджувати в соцмережах самі росіяни.