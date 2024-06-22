Енергетики змінили графік вимкнення світла на Тернопільщині 22 червня

Зміни в застосуванні ГПВ на 22 червня на Тернопільщині з з 14:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 14:00-16:00 3 черга

➡️ 16:00-19:00 6 черга

➡️ 18:00-21:00 4 черга

➡️ 19:00-22:00 1 черга

➡️ 21:00-23:00 5 черга

➡️ 22:00-24:00 2 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.