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Енергетики змінили графік вимкнення світла на Тернопільщині 22 червня

22.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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Зміни в застосуванні ГПВ на 22 червня на Тернопільщині з з 14:00 до 24:00 години.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 14:00-16:00  3 черга
➡️ 16:00-19:00  6 черга
➡️ 18:00-21:00  4 черга
➡️ 19:00-22:00  1 черга
➡️ 21:00-23:00  5 черга
➡️ 22:00-24:00  2 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Енергетики нагадують, що електроенергію потрібно економно використовувати, особливо в години ранкового та вечірнього максимумів.

Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 22 червня

Теги: Тернопільська область, графік вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

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